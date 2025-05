Nous les menteurs, sur Amazon Prime, d'après le livre d'E. Lockhart

Développée par Julie Plec et Carina Adly Mackenzie, Nous les menteurs, version série, réunit à l'écran Emily Alyn Lind, Caitlin Fitzgerald, ou encore Mamie Gummer. Si Lockhart n'a pas directement participé à la série, elle figure au générique, en qualité de productrice, évidemment...

Paru en 2014, le roman We Were Liars, en version originale, a rencontré un fameux succès outre-Atlantique, dans la catégorie Young Adults. En 2022, E. Lockhart a d'ailleurs signé une préquelle à l'ouvrage, intitulée Family of Liars (Famille de menteurs, traduit par Marie Chuvin et Laetitia Devaux, Gallimard Jeunesse).

Les droits d'adaptation de cet autre ouvrage de la série ont également été acquis par Julie Plec, ce qui laisse augurer d'une suite en bonne et due forme...

Par Antoine Oury

