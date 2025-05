Livre numérique : une nouvelle solution pour accompagner les éditeurs

Dédiée aux professionnels de l’édition, cette application web permet aux équipes éditoriales de produire plus aisément des fichiers EPUB intégrant des descriptions d’images – ou textes alternatifs – destinées aux lecteurs d’écran. Une étape souvent jugée complexe et chronophage, désormais rendue plus fluide grâce à cette interface pensée pour s’intégrer aux flux de production existants.

Sans nécessiter d’abonnement ni de compétences techniques particulières, assure les porteurs de l'initiative, les utilisateurs peuvent rédiger manuellement les descriptions ou recourir à un module de génération automatique s’appuyant sur l’intelligence artificielle, avec des suggestions disponibles en cinq langues : français, anglais, espagnol, italien et portugais.

« L’accessibilité représente aujourd’hui un enjeu majeur pour l’édition, et la description des images demeure l’une des étapes les plus complexes et coûteuses pour les éditeurs souhaitant produire des livres véritablement accessibles », assure Marc Boutet, président de De Marque : « Avec Cantook Access, nous avons voulu fournir aux éditeurs des outils concrets pour augmenter leur productivité sans faire de compromis sur la qualité. Il s’agit de simplifier le processus, de valoriser le travail des équipes et d’accélérer la mise en accessibilité des livres. »

De Marque assure que Cantook Access garantit une parfaite confidentialité : les contenus traités ne sont jamais conservés ni utilisés à des fins d'entraînement des modèles d’IA, ce qui permet aux éditeurs de garder un contrôle total sur leurs données.

Cette nouvelle solution s’inscrit dans le cadre de l’initiative Pouvoir lire. L’application est d’ores et déjà disponible en ligne.

Fondée à Québec en 1990, De Marque est une entreprise pionnière dans la distribution de contenus culturels numériques, notamment de livres électroniques et de livres audio. Présente également à Barcelone et à Paris, elle collabore avec plus de 3000 éditeurs et distribue plus de 3 millions de titres à travers un réseau de 1300 plateformes de vente.

Son infrastructure, Cantook Édition, constitue un entrepôt numérique central dans cette activité. Parallèlement à la distribution, De Marque propose une offre complète de services numériques au secteur de l’édition et travaille avec des bibliothèques publiques en Espagne, au Canada, au Portugal, en Argentine, ainsi que dans des bibliothèques universitaires en France et en Afrique.

Par Hocine Bouhadjera

