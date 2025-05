Terres de Paroles 2025 : le deuil à voix haute

Symbole fort de cette édition : Je veux regarder longtemps leurs visages, poème de Thomas Vinau inspiré d’une photographie prise peu avant la rafle de la colonie d’Izieu, est offert aux 150 premiers festivaliers. Dans ce texte publié aux éditions La Fosse aux Ours, le poète ne reconstitue pas les faits. Il s’arrête sur les regards, sur ce qui fut figé juste avant la violence. Une tentative pudique de maintenir vivants ces visages d’enfants promis à l’oubli. Un geste mémoriel, mais aussi poétique et politique.

Ce besoin de transmission irrigue également Les sept maisons d’Anna Freud d’Isabelle Pandazopoulos. L’autrice y retrace le combat de la fille du père de la psychanalyse pour inventer des lieux d’accueil destinés aux enfants cabossés par la guerre et le rejet social. L’écriture fouille les failles, questionne la normalité imposée, révèle l’enfant blessée derrière la thérapeute. Une manière de rappeler que le traumatisme n’est pas toujours spectaculaire.

La même ambition anime L’homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu. L’auteur y évoque, dans un style mêlant récit et chansons, la perte d’un enfant à naître. Le deuil, porté par la voix d’un narrateur amoureux, se transforme en quête poétique : les chats recueillis par le couple deviennent les médiateurs d’une douleur muette. Sur scène, lecture et musique s’entrelacent pour offrir une traversée sensorielle et pudique du manque.

Dans d’autres textes programmés cette année, l’écriture vient épouser le vertige des départs et des absences. La Longe de Sarah Jollien-Fardel traite du deuil d’un enfant, tandis que Un rôle à tenir de Fabrice Chillet évoque le silence laissé par des enfants devenus grands. Toutes ces œuvres interrogent la place de la parole face à l’absence, et ce que l’on fait de ce qui reste.

En mettant ces livres à l’honneur, Terres de Paroles ne propose pas seulement une série de rencontres littéraires. Il crée un espace où les récits douloureux peuvent être accueillis, partagés, mis en forme. Où la fragilité devient une force. Où la mémoire cesse d’être un poids pour devenir une adresse.

