Toulouse : cinq jours de littérature avec le Marathon des mots

Le Marathon des mots s’impose à nouveau comme un temps fort de la scène littéraire européenne. Du 25 au 29 juin 2025, la manifestation investit bibliothèques, librairies et lieux culturels de Toulouse et de sa métropole pour accueillir écrivains, artistes et penseurs du monde entier. La thématique principale de cette édition, Est-Ouest, met en perspective les fractures géopolitiques actuelles et le besoin renouvelé de liberté, à travers la parole d’auteurs venus d’Europe de l’Est, de Russie, des États-Unis ou encore du Maghreb.

Parmi les têtes d’affiche : Justin Torres (États-Unis), Colin Barrett et Karl Geary (Irlande), Deborah Levy (Royaume-Uni), Filipp Dzyadko et Sergueï Shikalov (Russie), Sabri Louatah et Vanessa Springora (France). Le festival propose une programmation éclectique : lectures musicales, rencontres inédites, performances théâtrales et hommages à Maryse Condé, Milan Kundera ou encore Gertrude Stein.

Plusieurs cycles thématiques structurent cette édition : Écrivains du réel avec Fabrice Arfi et Patricia Tourancheau ; Lire la science avec Samantha Harvey et Albert Moukheiber ; Gens de lettres, consacré aux correspondances littéraires ; ou encore Nos affinités électives, qui valorise la scène littéraire française actuelle avec Jean-Baptiste Del Amo, Marie NDiaye, Mazarine Pingeot, Aurélie Valognes…

La Fondation La Poste, partenaire historique, soutient de nombreux temps forts liés à l’épistolaire, tandis que la Fondation Jean-Luc Lagardère appuie la présence des jeunes auteurs comme Simon Chevrier ou Gabriella Zalapì.

Le festival s’ouvre sur une lecture de La figure de Bertrand Belin et se clôt avec L’Insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera et L’Espion qui venait du froid de John Le Carré. Les événements sont gratuits ou à prix modique, et répartis dans une vingtaine de lieux de Toulouse Métropole, de bibliothèques d’Occitanie et de librairies partenaires.

