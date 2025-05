Le voyant d’Étampes, d'Abel Quentin, adapté par Laurent Lafitte

Paru en poche en août 2022 chez J'ai Lu, vendu à plus de 60.000 exemplaires, tous format confondus selon Edistat, Le voyant d’Étampes a été choisi par Laurent Lafitte pour servir de base à son prochain film, révèle Le Film français.

Si le scénario du film n'est pas encore connu, un premier changement, et de taille, a été effectué, puisque le long-métrage sera présenté sous le titre anglais Wake me up.

« J'allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux ».

Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en selle : Le voyant d’Étampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d'une génération.

– Le résume de l'éditeur pour Le voyant d’Étampes