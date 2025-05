Les lauréats des Prix de la Porte Dorée Littéraire et BD 2025

Les Prix de la Porte Dorée 2025 distinguent deux artistes publiés par des maisons d’édition indépendantes, engagées dans un travail de renouvellement et d’ouverture des frontières, tant du genre littéraire que de la bande dessinée, explique Constance Rivière, Directrice générale du Palais de la Porte Dorée.

Au sujet des lauréats 2025, cette dernière partage : « Caroline Hinault signe une prose poétique habitée par l’urgence du monde et les trajectoires de femmes en résistance. Kamel Khélif mêle texte et dessin pour explorer avec sensibilité, les mémoires et les luttes individuelles et collectives. Deux voix libres, comme leurs prédécesseurs, appelées à marquer la création contemporaine de leur empreinte singulière. »

Pour la troisième année consécutive, les Prix de la Porte Dorée bénéficient du partenariat de la Fondation Chargeurs Philanthropies, grâce à laquelle chaque lauréat reçoit une dotation de 4000 euros.

Dans Traverser les forêts, Caroline Hinault raconte trois femmes, une forêt. Celle-ci est la dernière forêt primaire d’Europe, située aux confins de la Pologne. Un sanctuaire encore sauvage, refuge d’une faune aujourd’hui disparue partout ailleurs. Véra, journaliste biélorusse, y vit en exil depuis le printemps, retirée parmi les arbres et les animaux. Nina, quant à elle, y est revenue après avoir nourri l’espoir que sa beauté lui ouvrirait les portes de l’Occident.

Désabusée, elle vit désormais avec son fils dans l’ancienne maison forestière de ses parents. Alma, enfin, tente de traverser cette « zone rouge » désormais surveillée par des patrouilles militaires, dans l’espoir de franchir la frontière. Sans se connaître, ces trois femmes verront leur destin se nouer à l’ombre de la forêt. Mais dans cet épais labyrinthe, quelle direction choisir ? Et comment en sortir ?

Née en 1981 à Saint-Brieuc, Caroline Hinault est agrégée de lettres modernes. Elle enseigne aujourd’hui la littérature à Rennes, où elle réside. Son premier roman, Solak, publié en 2021 dans la collection Rouergue noir, a été salué par la critique et couronné par huit distinctions, parmi lesquelles le prix Michel Lebrun 2021, le Trophée 813 du roman francophone 2022 et le prix Marie-Claire-Blais 2023. En 2022, elle publie dans la collection La Brune un récit intitulé In carna, fragments de grossesse. Traverser les forêts, son deuxième roman, paraît en 2024.

Parmi sept beaux romans porteurs des grandes questions contemporaines — celles d’habiter le monde, du passage des frontières, du parcours des minorités — le roman de Caroline Hinault, Traverser les forêts, s’est imposé par la puissance singulière de sa voix et son travail exigeant de la langue. C’est un roman poétique qui entre en résonance avec tous ces effondrements que nous sommes en train de vivre et qui donne espoir que la reconstruction est déjà à l’œuvre. - Rachid Benzine, président du Prix littéraire de la Porte Dorée 2025

Ce Prix a été remis par Rachid Benzine, président du Prix littéraire 2025 entouré de son jury : Jean-François Auguste, metteur en scène, fondateur de la compagnie Happy People & co ; Chayma Drira, ensei- gnante, journaliste et chercheuse-doctorante ; Élise Goldberg et Seynabou Sonko, écrivaines et lauréates ex-aequo du Prix littéraire 2024 ; Walid Hajar Rachedi, écrivain et fondateur du média Frictions et deux lycéens en classe de 1e , l’une au lycée Jean Jaurès de Montreuil, l’autre au lycée international de l’Est parisien à Noisy-le-Grand.

Le Prix BD a lui été remis par Fanny Michaëlis, présidente de l’édition 2025 des Prix de la Porte Dorée, accompagnée des membres du jury : Charles Berberian, auteur et illustrateur, lauréat du Prix BD 2024 ; Hélène Milano, réalisatrice et comédienne ; Noam Roubah, producteur au sein de Darjeeling ; Jack Souvant, metteur en scène, spécialiste de la comédie et créateur radiophonique ; ainsi qu’Héloïse Massicot, représentante du book club du Pass Culture.

Composée de 152 planches au format A3, Dans le cœur des autres retrace la quête d’un artiste après une rupture amoureuse. Pris dans un double exil – celui de la peine et celui du déracinement –, le protagoniste déambule entre trois villes marquées par son parcours : Paris, où s’est nouée son histoire d’amour ; Marseille, où s’écoule sa vie quotidienne ; et Alger, sa ville natale. Kamel Khélif a consacré près de trois années à peindre et écrire cette œuvre majeure, dans laquelle, comme dans plusieurs de ses ouvrages précédents, il donne vie à un personnage que l’on devine comme un reflet de lui-même.

Parmi une sélection d’ouvrages d’une grande qualité et d’une grande diversité, c’est Dans le cœur des autres de Kamel Khélif qui a remporté l’adhésion du jury. En s’emparant du « Je », Kamel Khélif rend un corps, un regard, et une voix à celui qui fait l’expérience de l’errance et de l’exclusion. Envers et contre toutes les formules qui assignent l’autre à sa condition « d’étranger », de « migrant », lui retirant son nom, son visage, sa mémoire, ce livre nous offre, par ses grandes qualités graphiques et poétiques, une vision de l’intérieur de l’errance sur notre monde, et nous rappelle à notre responsabilité et à notre humanité. - Fanny Michaëlis, présidente du Prix BD de la Porte Dorée 2025

Les Prix de la Porte Dorée se déclinent en deux volets distincts : l’un consacré à la littérature, l’autre à la bande dessinée. Créé en 2010, le Prix littéraire de la Porte Dorée distingue chaque année une œuvre de fiction écrite en français abordant les thématiques de l’exil, des migrations, des identités plurielles ou de l’altérité dans le contexte des réalités migratoires. Le Prix BD, instauré en 2022, met en lumière des ouvrages qui revisitent l’histoire des migrations, interrogent les représentations et les archétypes associés, ou explorent les enjeux de la représentation à travers des formes narratives et graphiques variées. Chaque prix est doté d’une récompense de 4000 euros.

En seize ans d’existence, le Prix littéraire a salué des auteurs tels que : Alice Zeniter (Jusque dans nos bras, Albin Michel), Mohamed Mbougar Sarr (Silence du chœur, Présence africaine), Michaël Ferrier (Sympathie pour le fantôme, Gallimard), Henri Lopes (Une enfant de Poto-Poto, Gallimard), Mathias Enard (Rue des voleurs, Actes Sud), Julien Delmaire (Georgia, Grasset), Sylvain Prudhomme (Les grands, Gallimard), Doan Bui (Le silence de mon père, Albin Michel), Négar Djavadi (Désorientale, Liana Levi), Omar Benlaâla (Tu n’habiteras jamais Paris, Flammarion), Mehdi Charef (Rue des pâquerettes, Hors d’atteinte), Hadrien Bels (Cinq dans tes yeux, L’Iconoclaste), Nedjma Kacimi (Sensible, Cambourakis), Polina Panassenko (Tenir sa langue, L’Olivier), Élise Goldberg (Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie, Verdier), et Seynabou Sonko (Djinns, Grasset), ces deux dernières ayant été désignées lauréates ex æquo du Prix 2024.

Du côté de la bande dessinée, le palmarès s’ouvre en 2022 avec Kei Lam (Les saveurs du béton, Steinkis), suivi en 2023 par David Sala (Le poids des héros, Casterman), puis Charles Berberian en 2024 pour Une éducation orientale (Casterman). La sélection complète des éditions 2025 du Prix littéraire et du Prix BD de la Porte Dorée est désormais disponible.

Crédits photo : Caroline Hinault ©Julie Balague / Kamel Khelif © Yohanne Lamoulère - Tendance Flou

