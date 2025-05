Écrire au féminin : trois temps forts à Terres de Paroles

Le jeudi 22 mai à 21h30, Rim Battal présente Je me regarderai dans les yeux à l’Agora du Quartier Libre à Rouen. Dans ce roman lu par l’autrice elle-même, accompagnée de la productrice musicale Syqlone, Au fil du texte, surgissent les premières expériences, le désir et l’élan qui forgent l’identité d’une femme. Une soirée marquée par une tension poétique, où la voix s’unit aux pulsations d’un cyber-chaâbi vibrant et hybride.

Autre moment fort, le samedi 24 mai à 17h, Élodie Chan proposera une lecture musicale de Celle qui rêvait des tigres à la librairie Les 400 Coups, au Havre. Dans ce conte initiatique et féministe, les rôles sont inversés, les figures de pouvoir déplacées, et la poésie devient moteur de transformation. Aux côtés du musicien Aliocha Regnard, l’autrice invite à un voyage onirique, où les sorcières se transforment en tigres pour veiller sur les âmes perdues.

Le samedi 24 mai à 18h30, l’abbaye de Jumièges accueille la rencontre Raconter la Tunisie, autrement, en présence de Marie Nimier et Azza Filali, deux autrices dont les textes explorent les réalités vécues par les femmes dans la société tunisienne. D’un côté, les récits recueillis par Marie Nimier dans Confidences tunisiennes.

De l’autre, les portraits dessinés par Azza Filali dans Malentendues, roman choral au féminin. Leurs écritures, ancrées dans l’intime et traversées par l’histoire collective, donnent voix à des trajectoires marquées par les non-dits, les tensions sociales et les élans d’émancipation. La lecture à voix haute, est confiée à Sofie Amaury et Christophe Brault.

Parcourez ci-dessous l’intégralité du programme.

Par Lefoulon Inès

Contact : il@actualitte.com