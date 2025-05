Russie : des éditeurs du groupe Eksmo arrêtés pour “propagande LGBT

L'agence de presse TASS fait état des arrestations récentes de onze personnes, dont le directeur de la distribution du groupe Eksmo, Anatoly Norovyatkin, et de leur placement en garde à vue. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête ouverte pour un cas d'« extrémisme » et de diffusion de « propagande LGBT », expression homophobe utilisée par les autorités russes pour criminaliser toute référence aux attitudes qui dérogent à une norme hétérosexuelle.

Eksmo est l'un des plus importants groupes éditoriaux russes : il publie à lui seul près de 10.000 titres par an, et serait responsable d’environ 30 % des ventes annuelles de livres à travers le pays.

Le groupe s'est empressé de démentir toute implication directe dans la diffusion d'ouvrages interdits par le régime de Vladimir Poutine. « Des agents de police ont présenté un mandat pour la saisie de plusieurs livres, en lien avec une enquête criminelle portant sur l'existence d'une propagande LGBT diffusée par Popcorn Books », a indiqué un porte-parole à l'agence de presse TASS.

« Eksmo lui-même n'a rien à voir avec des positionnements extrémistes », a-t-il précisé. En réalité, Eksmo possède 51 % des parts de la maison Popcorn Books depuis le mois d'août 2023. D'après BBC Russia, Dmitry Protopopov et Pavel Ivanov, respectivement responsable éditorial et directeur des ventes de Popcorn Books, auraient été interrogés par les autorités.

Sur les onze personnes arrêtées, au moins deux ne travaillent plus pour la maison d'édition Popcorn Books ni pour Individuum, autre structure visée par l'enquête des autorités. Dans un message diffusé sur Telegram, cette dernière maison d'édition indiquait, ce 14 mai, ne pas savoir sous quel statut étaient entendues les personnes interpellées.

Un éditeur harcelé

La maison d'édition Popcorn Books a déjà eu affaire aux autorités russes en août 2023, avec l'ouverture d'une enquête du ministère de l'Intérieur, après un signalement du député Alexander Khinshtein, membre de Russie unie, parti politique soutien de Vladimir Poutine.

À l'époque, le catalogue de la structure éditoriale affichait plusieurs titres évoquant des relations homosexuelles, notamment Radio Silence, d'Alice Osman, dont le personnage principal, Frances, est bisexuel, ou la traduction russe de Harvard Square, d'André Aciman, l'auteur du livre Call Me by Your Name, où une relation homosexuelle est au centre du récit.

Parmi les autres titres publiés par Popcorn Books se trouve Un été en foulard rouge, cosigné par Elena Malisova et Katerina Silvanova, centré sur la romance entre deux adolescents dans un camp d'été soviétique. Le livre avait suscité la colère d'Alexander Khinshtein, qui y lisait une œuvre de propagande, évidemment, mais s'offusquait également de couvertures « ornées de citations tirées de l'article 29 de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression et interdit la censure ».

À LIRE - États-Unis : LGBT, des lettres exclues des bibliothèques

Pour se conformer aux lois homophobes en vigueur en Russie depuis 2013, la maison d'édition prenait soin d'apposer un « 18+ » sur les couvertures de ses livres, ainsi qu'à côté de son identité sur les réseaux sociaux.

En septembre 2023, Elena Malisova et Katerina Silvanova ont été ajoutées sur la liste des « agents de l'étranger » par le ministère de l'Intérieur russe, et l'ouvrage est désormais « retiré de la vente, sur ordre de la Fédération russe », indique le site de Popcorn Books.

L'homophobie légale

La première loi criminalisant l'homosexualité, la bisexualité et tous les comportements ou organisations familiales qui dérogeaient à un cadre hétérosexuel présenté comme une situation « normale » remonte à juin 2013. Le texte interdisait alors la diffusion de documents, dont les livres, évoquant ces sujets à des mineurs.

Pour se conformer à cette législation, les éditeurs sont contraints d'indiquer clairement sur leurs ouvrages que ceux-ci sont réservés aux personnes âgées de plus de 18 ans, mais aussi de les envelopper d'un film plastique. En cas d'infraction, les individus encourent une peine de prison et une amende allant jusqu'à 23.500 € pour des personnes morales.

Fin 2022, le Parlement russe avait renforcé cette législation en infligeant des amendes plus élevées aux coupables de la diffusion de « propagande des relations sexuelles non traditionnelles », avec des montants allant de 400.000 roubles, soit plus de 6000 €, pour les personnes privées, à 5 millions de roubles, soit près de 80.000 € pour les organisations. Les ressortissants étrangers, pour leur part, risquent 15 jours de prison et l'expulsion.

À LIRE - “On était visé” : à Nantes, une librairie queer vandalisée

Les LGBTphobies sont largement promues par le régime russe, qui s'en sert pour alimenter la défense de valeurs dites « traditionnelles » face à des « idées occidentales », présentées comme décadentes. L'Église orthodoxe russe, en la personne du patriarche Cyrille de Moscou, soutient activement cette propagande de l'État.

À l'époque de l'adoption de la deuxième loi homophobe, Oleg Novikov, PDG d'Eksmo, admettait qu'une partie non négligeable du catalogue des maisons d'édition du groupe pourrait tomber sous le coup de cette nouvelle législation...

Photographie : Panneau lors d'une manifestation contre les lois anti-LGBT russes, à Berlin, le 31 août 2013 (Marco Fieber, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com