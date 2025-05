Pour les 80 ans de la Libération, Jérôme Prieur et un colloque à la BnF

Du 16 au 22 juin 2025, un cycle de projections rend hommage à l’œuvre du cinéaste et écrivain Jérôme Prieur, avec la présentation de plusieurs de ses films documentaires tirés de la série D’une guerre à l’autre, 1919–1945. En parallèle, un colloque interrogera la place et les actions de la BnF durant la période de l’Occupation et dans l’immédiat après-guerre.

Cycle documentaire : « D’une guerre à l’autre, 1919–1945 »

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah, le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, la Cinémathèque française et le magazine L’Histoire, la BnF propose un cycle de films réalisés par Jérôme Prieur, figure majeure du documentaire historique. Ce travail interroge la manière dont le cinéma peut donner à voir et à comprendre autrement les drames et les enjeux du XXe siècle. Loin de toute approche didactique, Jérôme Prieur mobilise archives, récits et regards croisés pour explorer les traces persistantes de l’histoire, à la manière d’un archéologue de la mémoire.

Sept projections auront lieu, chacune sera suivie d’une discussion avec le réalisateur, accompagné d’invités issus du monde intellectuel : historiens, écrivains, juristes. Toutes sont ouvertes à tous sur réservation.

Mardi 17 juin au Petit auditorium du site François-Mitterrand :

16h–17h30 : Occuper l’Allemagne 1918–1930 – Suivi d’un échange avec Anne Weber

18h–20h : Les Sentinelles de l’oubli – Suivi d’un échange avec Marianne Alphant

Mercredi 18 juin au Petit auditorium du site François-Mitterrand :

14h–17h : À propos du procès Barbie – Suivi d’un échange avec Gérard Wajcman

17h15–19h : Darlan, le troisième homme de Vichy – Échange avec Vincent Peillon

Samedi 21 juin à l'Auditorium Jacqueline Lichtenstein du site Richelieu :

11h–12h30 : Dieppe, 19 août 1942 – Échange avec Nancy Huston

14h–15h45 : Le Mur de l’Atlantique, monument de la collaboration – Échange avec Jean-Yves Jouannais

15h45–17h : René Char, nom de guerre Alexandre – Échange avec Pascal Ory

17h–18h30 : Master classe animée par Antoine de Baecque, avec Jérôme Prieur et Pascal Ory

Clôture par Gilles Pécout, président de la BnF, et Jérôme Prieur

D’autres projections sont prévues : à la Cinémathèque française : Hôtel du Parc (lundi 16 juin) ; au Musée d’art et d’histoire du judaïsme : Le cas Léon k (mercredi 18 juin) ; au Mémorial de la Shoah : 1941, Dernier bateau pour l’exil / Les Suppliques / Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé (jeudi 19 juin) ; Les jeux d’Hitler, Berlin1936 / Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler / Vivre dans l’Allemagne en guerre (dimanche 22 juin).

Colloque : La BnF face à la Seconde Guerre mondiale

Le jeudi 12 juin 2025, de 9h à 18h, au Petit auditorium du site François-Mitterrand. Cette journée d’étude propose un éclairage inédit sur le rôle de la BnF durant la guerre. Comment l’institution a-t-elle maintenu ses missions face à l’Occupation ? Quelles formes de résistance interne ont existé sous l’administration de Vichy ? Et comment la Bibliothèque s’est-elle réinventée au sortir du conflit pour redevenir un acteur démocratique de la culture française ?

Porté par les conservateurs et les responsables de collections de la BnF, ce colloque mettra en valeur les apports des archives institutionnelles et les récits du personnel engagé dans cette période troublée. Entrée gratuite sur réservation.

