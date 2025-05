Daniel Bilalian, présentateur TV et auteur, n'est plus

Il était moins connu pour sa plume que pour son visage sur les écrans. Daniel Bilalian a commencé sa carrière dans la presse écrite en 1968, au journal L’Union de Reims. Trois ans plus tard, il entre à l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), où il rejoint d’abord les bureaux de Reims, puis de Lille.

Quelques années plus tard, en 1972, son aventure professionnelle prend un tournant : il intègre en effet la rédaction nationale d’Antenne 2, au service de politique intérieure. L’homme devient progressivement un visage familier du petit écran, en présentant d’abord les journaux de 13 heures, puis ceux de 20 heures.

En coulisses, il assure également un poste de rédacteur en chef, parallèlement à son activité de producteur d’émission. Sur son arc, il détient plusieurs cordes : il est à la tête d’émissions comme Star à la barre ou Mardi soir. Il couvre aussi plusieurs soirées électorales pour le service public.

Jeux olympiques et polémiques

En 2004, sa carrière évolue : Daniel Bilalian est nommé directeur du service des sports de France Télévisions. Et il occupera ce poste jusqu’à sa retraite, en 2016.

Cette période est marquée par plusieurs polémiques : l’arrivée d’Élodie Gossuin, Miss France 2001, dans l’équipe chargée de rendre compte du rallye Dakar, des débats internes au sein de la rédaction de Stade 2 ou encore la couverture des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 puis de Rio en 2016. Sont notamment pointés du doigt certains commentaires sportifs jugés sexistes et approximatifs, rapporte Libération.

À l’époque, le journaliste prend la défense de ses équipes, notamment de Philippe Candeloro et Nelson Monfort au micro d’Europe 1. « Ces événements […] ne sont que du sport, du divertissement, propres à la plaisanterie, à l’enthousiasme, au patriotisme. [...] Les journalistes ont commenté avec de l’enthousiasme, peut-être parfois de l’excès d’enthousiasme, de superlatifs ? Et alors, est-ce qu’on peut leur en faire le reproche ? Je leur ai dit que, quand on est au centre de l’actualité, on est au centre des critiques », argumente-t-il, dans une tentative d’apaisement qui n'a pas toujours convaincu.

Une œuvre littéraire discrète

Aspect moins connu de sa carrière, Daniel Bilalian a signé plusieurs livres. En 1979, il publie Les Évadés (Presses de la Cité), récit des dizaines de milliers de prisonniers français qui ont choisi de fuir pour ne pas subir l’esclavage nazi. Il poursuit dans cette veine avec Le Camp de la goutte d’eau, où il fait voyager les lecteurs et lectrices en Pologne, au milieu de la Seconde Guerre mondiale.

En 1988, il coécrit avec Jean-Louis Festjens Vous serez le nouveau président, livre interactif à mi-chemin entre bande dessinée et fiction politique, dans lequel le lecteur incarne un candidat à l’élection présidentielle.

Quelques années plus tard, il publie Prisons : la vérité (1998), revient à une forme plus documentaire : il y mêle reportages, réflexions personnelles et témoignages sur l’univers pénitentiaire.

Crédits image : Daniel Bilalian en 2016 lors d'une conférence de presse à Dakar, par Thesupermat (CC BY-SA 4.0)

