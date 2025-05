Prix des Libraires 2025 : les indépendants ont choisi deux romans

Le Prix des Libraires souffle cette année sa 70ᵉ bougie. Et, pour la première fois, le prix distingue non seulement un roman de langue française, comme à son habitude, mais aussi un roman étranger. L’ensemble des libraires indépendants de France étaient donc appelés à voter : plus de 1000 d’entre elles et eux ont participé à cette édition.

Un jury, présidé par Nathalie Iris, a salué les deux lauréats de cette année : La Petite Bonne, de Bérénice Pichat (Les Avrils), récompensé dans la catégorie roman français, et Le chant du prophète, de Paul Lynch (trad. Marina Boraso, Albin Michel), honoré en tant que roman étranger.

La Petite Bonne, plébiscité par les libraires

Le premier narre le destin d’une jeune domestique, travailleuse et dévouée. Arrive alors un week-end singulier : laissée seule avec Monsieur, un ancien pianiste blessé à la bataille de la Somme, elle devra le nourrir, le laver, cohabiter avec son silence et son amertume. Mais l’homme a un projet en tête, irrévocable, inattendu. Et si elle acceptait ? Et si elle le défiait ? Et si, contre toute attente, quelque chose naissait entre eux ?

« Lorsque nous avons découvert le roman de Bérénice Pichat, nous avons tout de suite compris qu’il ferait partie de l’un de ces textes rares dont la lecture marque profondément », se remémore la présidente du jury. Elle ajoute : « Le fait est que La Petite Bonne a dès sa sortie bénéficié d’un formidable bouche-à-oreille auprès des libraires et des lecteurs. Ce texte, d’une très grande originalité, relate avec une forte humanité le quotidien d’une “gueule cassée” et les rapports humains qui en découlent. »

Paul Lynch réalise « un tour de force »

Paul Lynch et sa traductrice Marina Boraso ont, quant à eux, séduit les libraires avec le portrait d’Eilish Stack. Un soir de pluie à Dublin, deux hommes frappent à sa porte. Ils appartiennent au GNSB, une nouvelle unité de police, et cherchent son mari, Larry, enseignant et militant syndical.

Absent ce soir-là, il se présente de lui-même au commissariat le lendemain… avant de disparaître sans explication. Dès lors, une inquiétude s’installe. Le quotidien d’Eilish et de ses quatre enfants se délite, rongé par la disparition et une liberté désormais menacée. L’état d’urgence est bientôt décrété, et les rumeurs évoquent l’ouverture de camps d’internement...

À leur sujet, Nathalie Iris n’a pas tari d’éloges, pour cette première nomination dans la catégorie roman étranger : « Ce roman, qui dénonce, avec force et talent, les conséquences sur nos vies quotidiennes d’un état autoritaire qui nous priverait de liberté, est magistral. C’est un tour de force que nous sommes ravis de couronner. »

L’année dernière, Éric Chacour était primé pour Ce que je sais de toi (Philippe Rey).

