Plus de librairies, mais moins d'éditeurs dans la région Normandie

Les chiffres 2024 du livre et de la lecture en Normandie, tout juste publiés par l'agence régionale du livre, font état d'une légère baisse du nombre de maisons d'édition installées sur le territoire. La structure en compte en effet 119, contre 133 en 2023.

Un certain nombre de sociétés d'édition ont disparu, pour différentes raisons, comme des « déménagements hors région, départs à la retraite, défaillances économiques », mais d'autres ont mis leur activité en sommeil. Certaines petites maisons d'édition, particulièrement fragiles, reposent en effet sur l'investissement bénévole du ou des fondateurs, qui assument souvent une autre activité en parallèle.

Ensemble, ces 119 maisons d'édition ont publié 834 ouvrages, d'après leurs propres déclarations. Une grande majorité de ces structures (68 %) ont passé la décennie d'existence, et les chiffres d'affaires restent modestes, sous la barre des 75.000 € annuels pour 68 % des maisons d'édition normandes.

Auteurs et libraires en force

Si les éditeurs sont moins nombreux, a priori, les auteurs, eux, sont un peu plus présents, avec 552 professionnels recensés ayant publié au moins un livre à compte d’éditeur dans les 8 dernières années, contre 539 en 2023. On y compte 54 % d'hommes et 46 % de femmes, qui opèrent principalement dans le domaine de la fiction adulte (29 %), devant la jeunesse (18 %) et la BD/manga (12 %).

Avec 121 librairies indépendantes, la Normandie a gagné quelques lieux du livre par rapport à 2023 (110 librairies parsemaient alors la région). Si 4 fermetures sont à déplorer en 2024, on trouve en face 9 créations et une reprise. Si 74 % des points de vente sont généralistes, les enseignes spécialisées ont grossi leurs rangs, notamment dans le secteur BD/manga (14 points de vente).

Avec 96 manifestations littéraires en 2024, la Normandie conserve presque le niveau de 2023 (98 manifestations). Si le Calvados et la Seine-Maritime sont généralement les départements les mieux dotés en acteurs du livre et de la lecture, l'Eure et la Manche disposent aussi d'un certain nombre de manifestations. L'Orne, avec 7 manifestations, reste moins bien servi.

En s'appuyant sur les données 2023 du Service du livre et de lecture du ministère de la Culture, l'agence régionale fait enfin état d'un réseau de 750 bibliothèques, dont 685 établissements de lecture publique.

Répartition des établissements de lecture publique en Normandie (Normandie Livre et Lecture)

S'y ajoutent 51 bibliothèques patrimoniales, 25 bibliothèques pénitentiaires, 37 espaces Facile à lire et 30 établissements universitaires.

Le document complet est accessible ci-dessous.

Dieppe, en Normandie

