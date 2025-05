L'histoire d'amour de J.R.R. et Edith Tolkien sculptée dans le bois

Le 6 juin prochain, une cérémonie de dévoilement d'une installation bien particulière se déroulera à Roos, village du Yorkshire de l'est. Deux œuvres, pour être exact, l'une représentant J.R.R. Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, l'autre évoquant son épouse, Edith Tolkien, qui contribua par bien des manières à la conception de ses ouvrages.

Tous deux se rencontrent en 1907, placés dans une même pension de famille, se rapprochent et tombent amoureux, mais s'éloignent, le père de Tolkien voyant d'un mauvais œil cette relation naissante — le jeune John Ronald Reuel n'a que 17 ans. À sa majorité, ce dernier n'a pas pu oublier Edith, et lui écrit afin de la demander en mariage. Bien que déjà engagée, elle accepte et tous deux se fiancent en 1913.

Quelques années plus tard, le couple est à nouveau séparé, par la Première Guerre mondiale cette fois. Envoyé sur le front de la Somme, J.R.R. Tolkien éprouve la cruauté de la guerre de tranchées et contracte une sévère fièvre qui oblige à son rapatriement en Angleterre. Il passera sa convalescence à Kingston upon Hull et dans le Yorkshire de l'est.

Une épiphanie

Au cours des 18 mois que passera Tolkien dans la région s'est déroulé un événement fondateur pour l'œuvre du maitre de la fantasy. J.R.R. et Edith Tolkien se promènent en effet dans un bois aux abords de Roos quand Edith, au milieu d'une clairière de ciguë, se met à danser. La forêt de Dents Garth est aujourd'hui bien connue des amateurs de la Terre du Milieu pour sa place particulière dans l'imaginaire de Tolkien.

Ce dernier aurait ensuite surnommé Edith « ma Lúthien », avant d'écrire l'histoire de Beren et Lúthien, un humain et une elfe tombés amoureux l'un de l'autre, mais contrariés par l'opposition du père de Lúthien à leur union. Évoquée dans Le Silmarillion, œuvre publiée à titre posthume en 1977, la relation est également au cœur du roman Beren et Lúthien, paru en 2017 (traduit en français par Adam Tolkien, Elen Riot et Daniel Lauzon, Christian Bourgois).

À LIRE - Le litige entre Vincent Ferré et Christian Bourgois tranché par la justice

Les figures d'Aragorn et Arwen rappellent aussi les époux Tolkien, puisqu'Aragorn, humain, et Arwen, elfe, vivent la même situation que Beren et Lúthien, qui sont par ailleurs leurs lointains ancêtres.

Une danse qui éclaire

Les deux œuvres sculptées, réalisées par l'artiste Allen Stichler, seront installées à proximité du fameux bois de Dents Garth au début du mois de juin. Les autorités locales espèrent évidemment susciter la venue de touristes et passionnés du Seigneur des Anneaux dans les environs, souligne The Guardian.

La première sculpture représente J.R.R. Tolkien, sous son apparence en 1917, qui se tient debout face à la forêt.

La seconde sculpture prend la forme d'une grande stèle de chêne dans laquelle est enchâssée une silhouette métallique représentant la danse d'Edith Tolkien. Elle sera placée en face de J.R.R. Tolkien, de telle manière que « les rayons du soleil traverseront la silhouette en métal avant d'aller illuminer les bois », précise Allen Stichler.

La découpe d'Edith a pour sa part été façonnée par la société William Foster & Sons of Barrow Haven.

Photographie : Tombe d'Edith et J.R.R. Tolkien, à Oxford, en Angleterre (illustration, Fab738, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com