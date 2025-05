Patriote d'Alexei Navalny livre de l'année des British Book Awards 2025

Leur particularité réside dans cette double reconnaissance : d’un côté, les œuvres elles-mêmes sont distinguées dans des catégories allant du roman à la non-fiction, en passant par la jeunesse, le polar ou encore le livre audio ; de l’autre, les maillons de la chaîne du livre sont salués pour leur excellence éditoriale, leur engagement commercial, leur créativité ou leur impact social.

Organisés chaque année à Londres, les Nibbies ont réuni plus de 1000 professionnels du livre dans une grande soirée de remise de prix mêlant discours engagés, hommages, et célébration collective de la littérature. Les lauréats sont sélectionnés par un jury composé d’experts du monde du livre, journalistes, libraires et professionnels de l’édition.

Le palmarès comprend des catégories emblématiques comme le Livre de l’année, Auteur de l’année, Éditeur de l’année, mais aussi des prix plus engagés tels que le Freedom to Publish Award, qui récompense les figures de la liberté d’expression, ou le Prix de l’impact social.

Voici la liste complète des lauréats des British Book Awards 2025 (les Nibbies), tels qu'annoncés lors de la cérémonie du 12 mai à Londres :

Catégories livres

Livre de l’année (Book of the Year)

Patriote, d'Alexeï Navalny (posthume), traduit en français par Odile Demange et Valentine Leys pour Robert Laffont

Fiction de l’année

James, de Percival Everett (il paraîtra le 22 août prochains aux éditions de l'Olivier)

Non-fiction – Narrative :

Patriote, d'Alexeï Navalny

Non-fiction – Lifestyle & Illustré :

What I Ate In One Year, de Stanley Tucci

Fiction – Premier roman :

Le beurre de Manako, d'Asako Yuzuki, traduit en français par Mathilde Tamae-Bouhon pour Calmann-Lévy

Crime & Thriller :

Les Fugitifs, d'Abir Mukherjee, traduit en français par Pierre Reignier pour Liana Levi

Pageturner Award :

Faebound, L'Héritage des faës, de Saara El-Arifi, dont le tome 1 a été traduit en français par Gaspard Houi pour De Saxus

Dans la catégorie livre jeunesse – fiction, c’est Jeff Kinney qui l’a emporté avec Diary of a Wimpy Kid: Hot Mess, un nouveau volet des aventures irrésistibles de Greg Heffley. Le prix du livre jeunesse – non-fiction a été attribué à Wilding: How to Bring Wildlife Back d’Isabella Tree et Angela Harding, un plaidoyer documenté et poétique pour la reconquête de la biodiversité. Du côté des albums illustrés, Jonty Gentoo: The Adventures of a Penguin, signé Julia Donaldson et Axel Scheffler, a conquis le jury par sa qualité narrative et graphique.

En livre audio – fiction, deux titres se partagent la victoire : My Favourite Mistake de Marian Keyes, une comédie romantique vive et sincère, et Bunny vs Monkey de Jamie Smart, porté à l’audio avec humour par Ciaran Saward. Le prix du livre audio – non-fiction revient à Sociopath de Patric Gagne, une autobiographie percutante qui explore la vie avec un diagnostic de sociopathie. Enfin, le Discover Award, consacré à une voix émergente, a été remis à la poétesse écossaise Len Pennie pour poyums, un recueil qui allie émotion brute et engagement, souvent nourri par son propre vécu de violences domestiques.

Le titre d’auteur de l’année a été décerné à Percival Everett, salué pour l’ampleur et la puissance de son œuvre. En illustration, le prix est revenu à Rob Biddulph, reconnu pour son influence majeure dans la littérature jeunesse contemporaine. Côté édition, Isabel Wall (Viking), quand le titre d’agent littéraire de l’année a été attribué à Amanda Harris, fondatrice de l’agence Maven. Le prix du design a salué le travail de Kishan Rajani, notamment pour la couverture du roman Intermezzo, de Sally Rooney.

Deux distinctions ont récompensé l’excellence en communication et marketing : la campagne de communication de l’année a été remise à Want de Gillian Anderson et anonymous (Bloomsbury). La stratégie marketing de l’année a primé The Ministry of Time de Kaliane Bradley (Sceptre / Hodder & Stoughton).

Sur le plan des engagements, Margaret Atwood a reçu le Freedom to Publish Award, qui célèbre le courage face à la censure – un hommage à son œuvre engagée, et à son inlassable défense de la liberté d’expression. Enfin, le prix de l’impact social (en hommage à Allen Lane) a distingué Kate Mosse, fondatrice du Women’s Prize for Fiction, pour son travail durable en faveur de la visibilité et de la reconnaissance des autrices dans l’espace littéraire.

Les British Book Awards 2025 ont également mis à l’honneur les professionnels du secteur dans les catégories consacrées à l’industrie du livre. Le prix de la Librairie de l’année a été décerné à Waterstones, tandis que The Heath Bookshop a été récompensée comme librairie indépendante de l’année, et Wonderland Bookshop comme librairie jeunesse de l’année. Le titre de libraire individuel·le de l’année est revenu à Carolynn Bain (Afrori Books). Côté bibliothèques, Manchester Libraries a été distinguée.

Pour l’édition, Bloomsbury Adult a été sacrée maison d’édition de l’année, Nosy Crow a remporté le prix de l’éditeur jeunesse de l’année, et le prix de la maison d’édition indépendante de l’année a été attribué ex æquo à Magic Cat Publishing et Boldwood. Bonnier Books UK a reçu le prix de l’exportation, Bookouture (Hachette) a été désigné imprint de l’année, Class Professional Publishing a remporté le prix de la maison d’édition académique et professionnelle de l’année, et Sweet Cherry Publishing celui de la petite maison d’édition indépendante (Small Press). Enfin, le prix de la meilleure équipe des droits est allé à l’équipe Adult Rights de Simon & Schuster.

Crédits photo : Michał Siergiejevicz (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com