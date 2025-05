Claire Bretécher impose son art à Angoulême

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image inaugure bientôt Signé Bretécher, une exposition hommage à Claire Bretécher (1940–2020), pionnière du 9ᵉ art et chroniqueuse des travers de son époque. Présentée au Musée de la bande dessinée à Angoulême, elle accueillera les visiteurs du 23 mai 2025 8 mars 2026.

Réalisée sous le commissariat d’Anne Hélène Hoog et Michel Lieuré, elle proposera un parcours en cinq volets. Plus de 200 œuvres originales et documents, parmi lesquels des planches, des dessins, des éditions rares et des archives, retraceront l’évolution graphique et intellectuelle de celle que Roland Barthes qualifiait, en 1976, de « sociologue de l’année ».

Une entrée en BD dans les années 1960

Née en 1940 à Nantes, Claire Bretécher entre dans le monde de la bande dessinée au début des années 1960. Elle collabore tour à tour à Spirou, Pilote, L’Écho des savanes ou encore Le Nouvel Observateur, où elle invente Les Frustrés, série satirique devenue culte. Chacune de ses collaborations fait l’objet d’une présentation spécifique : titres de presse, planches originales et apparitions de ses personnages les plus marquants, comme Cellulite, Agrippine ou les fameux Gnangnan.

Au fil de ses publications, l'autrice a imposé un ton inimitable, où l’ironie n’empêchait ni l’autodérision ni une forme de tendresse pour ses contemporains. « Observatrice détachée (vraiment très détachée) de son époque, elle en croque les travers avec une immense autodérision », résumait la BPI à l’occasion d’une précédente exposition à Beaubourg.

Une voix singulière dans le 9ᵉ art

La rétrospective revient également sur la place de Claire Bretécher dans l’histoire de la bande dessinée. À une époque encore très masculine, elle s’est imposée par la force de son dessin, de son humour, et d’une liberté de ton assumée. Elle affirmait d’ailleurs avoir choisi ce métier « pour échapper à l’ennui », rappelait son éditeur Dargaud l'année de son décès.

Figure à la fois populaire et critique, elle a influencé toute une génération d’auteurs et d’autrices. Pour clore le parcours, une section est consacrée aux hommages graphiques contemporains. Plus d’une quinzaine d’artistes, parmi lesquels Louison, Nine Antico, Florence Dupré La Tour, Lisa Mandel, Emilie Plateau ou Lewis Trondheim, proposent une relecture de son univers.

Crédits image : Affiche de l'exposition

