Le réalisateur de Kramer contre Kramer, Robert Benton, est mort

Ce drame familial sur un père découvrant la parentalité après le départ de sa femme lui vaut trois Oscars personnels : meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté.

Sorti en 1979, il met en scène Dustin Hoffman et Meryl Streep dans un drame familial bouleversant qui aborde frontalement des thèmes alors rarement traités à l’écran : la garde d’un enfant, la paternité active, les sacrifices professionnels et les conflits conjugaux.

Le film rencontre un immense succès critique et public. Son retentissement est allé bien au-delà d’Hollywood : Kramer vs. Kramer a ouvert la voie à une représentation plus nuancée des rôles parentaux et participe à une redéfinition des masculinités dans le cinéma des années 1980. Il reste aujourd’hui une œuvre emblématique de l’évolution des mœurs sociales, aussi poignante qu’intelligente, incarnée par deux acteurs au sommet de leur art.

Il entre dans l’histoire du cinéma comme co-scénariste, avec son complice David Newman, du film Bonnie and Clyde (1967) d’Arthur Penn, relecture ultramoderne et violente du mythe des amants criminels. Le scénario, pour beaucoup, a révolutionné la narration cinématographique américaine.

En 1972, Robert Benton passe pour la première fois derrière la caméra avec Les rebelles viennent de l'enfer, western désenchanté sur des adolescents en fuite pendant la guerre de Sécession. Il en signe le scénario original.

Toujours sensible aux questions familiales et sociales, Robert Benton réalise en 1984 Les Saisons du cœur, pour lequel il reçoit l’Oscar du meilleur scénario. Le film, inspiré par son enfance au Texas, est porté par Sally Field, récompensée elle aussi.

Benton continue de creuser le sillon des liens intimes avec Nadine (1987), comédie sentimentale située dans les années 1950, et Billy Bathgate (1991), adaptation du roman de E. L. Doctorow, dont il signe la réalisation, le scénario étant coécrit avec Tom Stoppard.

En 1994, il adapte le roman de Richard Russo, Un homme presque parfait, avec un Paul Newman bouleversant dans le rôle d’un vieil homme en quête de rédemption. Le film vaut à Benton des nominations aux Oscars, notamment pour le meilleur scénario adapté, qu’il signe seul.

Il poursuit avec une autre adaptation de Richard Russo, L'Heure magique (1998), polar crépusculaire où il retrouve Paul Newman. Il en est le réalisateur et scénariste. Plus tard, en 2003, Benton dirige La Couleur du mensonge, adapté du roman de Philip Roth, avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman. Il en est uniquement le réalisateur, le scénario étant signé par Nicholas Meyer.

Son dernier film, Festin d'amour (2007), est adapté du roman de Charles Baxter. Robert Benton en assure la réalisation, le scénario étant écrit par Allison Burnett.

Discret, toujours élégant, Robert Benton laisse l’image d’un cinéaste humaniste, attaché aux dialogues sincères, aux drames sans pathos, et aux personnages cabossés.

Crédits photo : Kramer contre Kramer

