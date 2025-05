Je suis un auteur augmenté. Et je l’assume.

Évoluant en dehors des cadres professionnels et commerciaux de l’édition, David Pareÿt écrit sous plusieurs pseudonymes : Emma Tiss pour le polar feel-good. Juliette Darcelles est autrice de Rom’com’ (comédies romantiques LGBTQIA+), propose des récits sensoriels, contemporains et incarnés, où l’humour, le désir et la quête de soi se mêlent avec élégance et piquant.

Jacques de Bétourné pour la fiction historique, et Émile Frimas est auteur de fiction criminelle historique à visée réflexive, écrit dans un genre hybride mêlant : le roman policier historique, la fiction judiciaire du XIXᵉ siècle, l’étude psychologique et sociale des faits divers, et la réflexion universitaire contemporaine sur le crime et la mémoire.

Son style s’inspire de la littérature réaliste et naturaliste (Zola, Maupassant), avec une structure d’enquête et de mystère proche du polar d’atmosphère. Il inscrit ses récits dans une démarche documentée, incarnée et introspective, portée par une voix narrative exigeante — celle de David-Moshé Pareÿt, professeur en neurosciences criminelles, qui commente et réinterprète des archives retrouvées : les journaux d’un commissaire et d’un médecin légiste entre 1848 et 1910. On pourrait le classer dans le registre du polar intellectuel rétro-documentaire, une appellation de niche qui reflète sa singularité dans le paysage littéraire contemporain.

Ces identités, bien que multiples, s’inscrivent dans une démarche cohérente portée par une même conscience littéraire.

Depuis mai 2025, il est membre de l’Alliance of Independent Authors (ALLi), une organisation internationale qui promeut une autoédition éthique et rigoureuse. Sa déclaration s’inscrit pleinement dans cette lignée, en appelant à une réflexion collective sur les responsabilités éthiques des auteurs à l’ère des outils d’IA générative.

Par cette publication, David Pareÿt souhaite contribuer à lever le voile sur un sujet encore peu abordé dans le paysage littéraire français. Il affirme l’importance d’initier une discussion ouverte et structurée autour de ces enjeux, dans un contexte où les mutations technologiques transforment en profondeur les pratiques d’écriture.

Cette approche tient en quelques points. « Je suis un écrivain aux voix multiples. À travers elles, j'explore les émotions, les récits, la mémoire. Et je l'affirme sans détour : oui, j'utilise l'intelligence artificielle dans mon travail d'auteur. Mais je le fais avec lucidité, conscience et intégrité », insiste l'auteur auprès de ActuaLitté. « L'IA ne remplace ni mon souffle ni ma plume. Elle m'assiste, sans jamais créer. Elle peut m'aider à structurer un plan narratif, modéliser une scène, proposer des variantes stylistiques, synthétiser un document ou générer une image — mais jamais à écrire à ma place. »

« Ce que je confie à l'IA relève de l'expérimentation. Ce que je publie, c'est moi seul. En tant que membre n° 20654 de l'ALLi, je partage ses principes fondamentaux : L'IA comme outil, jamais comme auteur. Transparence vis-à-vis du lecteur Responsabilité pleine de l'auteur Rejet des usages automatisés sans conscience Je défends une littérature libre, humaine et augmentée, fidèle à ses exigences, mais ouverte à son époque. Je suis un auteur augmenté. Et je l'assume. »

Sa démarche cherche à « lever le tabou autour de l’autoédition, c’est d’abord reconnaître un clivage tenace : d’un côté, le mythe tenace du génie littéraire adoubé par les maisons d’édition traditionnelles, de l’autre, une réalité plus complexe, plus diverse, qui peine à se faire entendre ». Entre les deux, un no man's land souvent ignoré ou méprisé.

« Les auteurs autoédités restent relégués à la marge, regardés avec une certaine condescendance, comme s’ils étaient les enfants illégitimes de la littérature. Pourtant, ils existent, ils créent, ils innovent. Et il existe une bonne pratique de l’autoédition, rigoureuse, exigeante, professionnelle. Il est temps de le dire, de le montrer, et de cesser d’opposer deux mondes qui, au fond, pourraient dialoguer, s’enrichir, se répondre. »

La déclaration complète est à consulter ci-dessous :

Crédits illustration : Image générée par IA sur prompts de l'auteur

