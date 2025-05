Max Rouquette : le poète qui donne à l'occitan ses lettres de noblesse

Médecin de campagne et poète majeur de la littérature occitane, Max Rouquette (1908–2005) a consacré sa vie à une œuvre profondément ancrée dans sa terre natale, le Languedoc. Né à Argelliers, dans l’Hérault, il choisit d’écrire en occitan, à une époque où parler le « patois » local est de plus en plus mal vu, au profit du français.

Il n'a jamais quitté la région, vivant et exerçant entre Montpellier et les villages environnants. Cet enracinement ne l'a pas empêché de devenir un écrivain international, traduit en 7 langues. Max Rouquette est aujourd'hui cependant relativement méconnu en France et par les habitants de sa région natale et de Montpellier, qui le connaissent plus pour la place qui porte son nom que pour son travail littéraire.

Nul n'est prophète en son pays

Pour réparer cet affront, la Comédie du Livre de Montpellier lui a fait cette une place toute spéciale dans sa programmation. Mercredi 14 mai, une soirée spéciale avait lieu en son honneur, avec la poétesse en langue occitane et française, Aurélia Lassaque, à l'origine d'une anthologie de sa poésie publiée aux éditions Bruno Doucey, et la musicienne et chanteuse Cylsée, accompagnée de Goran Juresic, qui a mis en musique sa poésie.

Ses livres étaient aussi en vente sur divers stands du salon. L'anthologie publiée chez Bruno Doucey, évidemment, intitulée L'ombre messagère et autres moissons de poèmes, mais aussi des initiatives locales, avec la maison Jorn qui publient des recueils de Max Rouquette en éditions bilingues ainsi qu'une revue annuelle autour de l'oeuvre et la pensée du poète.

En marge de l'événement, l'office de tourisme de la ville organisait du jeudi au samedi des visites guidées de Montpellier autour de la figure de Max Rouquette. Les deux guides, Bruno et Bruno — « comme ça vous allez retenir facilement », plaisantent-ils — emmenaient les riverains à la découverte de la riche histoire du poète et médecin local, mort ici en 2005.

Avant la visite du vendredi, nous avons pu échanger avec eux pour en savoir plus sur cette figure majeure du paysage littéraire local et national, et sur les liens qu'ils entretiennent avec ses textes. Et puisqu'on ne peut pas réellement parler d'un poète sans lire sa poésie, nous avons enregistré une de leurs lectures à deux voix, en français et en occitan, dont le texte est disponible ci-dessous.

