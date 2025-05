Avec la collection "Fléchette", les éditions sun/sun rayonnent

Depuis 2015, les éditions sun/sun tracent leur chemin à la croisée des mondes. Fondées par Céline Pévrier à Montpellier, elles publient des livres de photographie, des objets graphiques ou des textes littéraires, avec toujours le même soin porté à l'esthétique de l'« objet-livre ». À travers cette ligne éditoriale, sun/sun défend des langues singulières, des visions engagées, et cultivent les croisements entre disciplines artistiques, champs politiques et expressions poétiques.

Livres de la collection Fléchette, aux éditions sun/sun (ActuaLitté)

Au cœur de ce projet, la collection « Fléchette » tient depuis bientôt trois ans une place majeure. Pensée par l'auteur Adrien Genoudet, cette série met en dialogue des voix fortes d’auteurs contemporains avec des images issues des Archives de la Planète (1909-1931), fondées par le banquier Albert Kahn au début du XXe siècle dans le but de sauvegarder le souvenir de la vie d'alors.

Entre mémoire visuelle du monde d'hier et création littéraire de celui d'aujourd'hui, « Fléchette » cherche à inventer un langage nouveau et une autre manière de penser le livre. Les ouvrages sortent au rythme de quatre par an, toujours au mois de novembre. Les auteurs et autrices qui se plient à l'exercice doivent choisir une image parmi les 72.000 qui constituent le fonds Albert Kahn et en tirer un texte.

Comme toujours chez sun/sun, le design du livre est pensé avec beaucoup de finesse. Pour ça, Céline Pévrier peut compter sur le studio athénien Typical Organization, qui s'occupe de l'identité graphie de la maison. Parmi les subtilités des livres de la collection : des petits poinçonts pour marquer le numéro du livre dans la série.

Images choisies par Hélène Gaudy (à gauche) et Adrien Genoudet (à droite) (crédits : Musée Albert Kahn)

Douze ouvrages sont déjà disponibles, écrits entre autres par Patrick Boucheron, Marie-Hélène Lafon, Maylis de Kerangal, Hélène Gaudy ou encore Adrien Genoudet lui-même. Les trois derniers noms cités sont présents avec Céline Pévrier ce dimanche à Montpellier pour une table ronde autour de cette aventure éditoriale. Pour ActuaLitté, Adrien Genoudet, Céline Pévrier et Hélène Gaudy sont revenus plus en détails sur la collection.

Image : Céline Pévrier et Adrien Genoudet (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

