"J’ai compris chez Zoé à quel point la littérature est un travail d’équipe"

Nées en 1975 — à prononcer septante-cinq — dans un garage genevois, à la manière d'une start-up avant l'heure, les éditions Zoé ont vu le jour dans le sillage des contre-cultures des années soixante. À leurs débuts, trois fondatrices – Marlyse Pietri, Sabina Engel et Arlette Avidor – s’affranchissent des codes : elles éditent, mettent en page, impriment et diffusent elles-mêmes, refusant toute hiérarchie entre travail intellectuel et manuel. Cette démarche artisanale et collective marque profondément l’identité de la maison.

Les premiers auteurs donnent le ton d’un catalogue ancré dans l’humain et le politique : « Il s’agissait de donner la parole à ceux qui ne l’avaient pas », nous dit Caroline Couteau, lors de la table ronde dédiée à la maison à la Comédie du Livre. On peut ainsi citer les enquêtes de terrain de Nicolas Meienberg, le féminisme d'Amélie Plume, ou encore le témoignage de la vie de femme de chambre de Madeleine Lamouille.

Cette ligne engagée se double d’une forte exigence littéraire à partir de 1983, lorsque Marlyse Pietri prend seule la direction de la maison et donne une nouvelle inflexion au catalogue, en même temps qu’elle y intègre des traductions.

Mais jusqu’en 1992, aucune maison d’édition de la région ne traversait le jura pour se retrouver dans les librairies françaises. Toutes, Zoé comprise, devaient se plier à la règle de la coédition avec une maison de l’hexagone pour quitter la Suisse. Alors pour Marlyse Pietri, l’enjeu devient clair : conquérir le reste de la francophonie sans poser d’autre nom que celui de Zoé sur ses livres. Pour cela, elle peut compter sur deux nouveaux auteurs majeurs de la maison, Robert Walser et Nicolas Bouvier, qui lui permettent de trouver un diffuseur acceptant de la distribuer en France.

Zoé 2.0

En 2011, Marlyse Pietri propose à Caroline Coutau de reprendre la maison d’édition. « La panique totale », explique cette dernière. En accord avec la ligne de sa prédécesseure, il n’était pas question pour elle de tout révolutionner. La tâche était autre : « Il m’a fallu gagner la confiance des auteurs déjà au catalogue, d’abord, puis exister et m’y retrouver personnellement. »

Une nouvelle génération d’auteurs rejoint alors Zoé, mobile, inventive, styliste et collective : « La chance que j’ai eue, confie la nouvelle directrice, c’est qu’au bout de deux ans sont arrivés Aude Seigne, Max Lobe, et toute une ribambelle de jeunes talents qui se sont beaucoup stimulés les uns et les autres. »

Puis vient aussi une collaboration étroite avec l’Université de Lausanne qui permet à Zoé de publier entre autres du Ramuz en poche, un coffret de 4 volumes des Œuvres complètes de Gustave Roud ou encore la correspondance foisonnante entre Corinna Bille et Maurice Chappaz. À ces titres s’ajoutent Tout Catherine Colomb et plusieurs œuvres et correspondances de Blaise Cendrars : avec Zoé, le patrimoine littéraire suisse s’épanouit comme jamais.

À Montpellier, Caroline Coutau est accompagnée de Bruno Pellegrino, auteur qu’elle a publié et qui est devenu ensuite éditeur chez Zoé. « Quand j’ai terminé mon premier manuscrit en 2015, il était évident pour moi que je voulais l’envoyer à Zoé, même si je n’ai intégré le catalogue que 3 ans plus tard », explique ce dernier. En même temps, le jeune auteur connait beaucoup d’écrivains pour qui il fait des retours sur leurs manuscrits. Quand Caroline Couteau l’apprend, elle lui propose de rejoindre la maison comme éditeur. « C’était à une fête de noël, au départ je pensais que c’était une blague », confie Bruno Pellegrino.

Roland Buti, Caroline Coutau, Gabriella Zalapì, Bruno Pellegrino et Élodie Karaki, qui animait cette rencontre (ActuaLitté)

La maison a ainsi pu constituer un catalogue solide au fil des ans. « Il y a une espèce de reconnaissance, comme une bande », nous dit Caroline Coutau. Une bande qui s’est déplacée en nombre à Montpellier : Max Lobe, Anne Brécart, Annette Hug, Camille Luscher, ou encore Gabriella Zalapì et Roland Buti qui sont présents à la table ronde.

Ce dernier, qui a intégré la maison du temps de Marlyse Pietri, résume bien l’osmose qui existe entre les auteurs de Zoé : « Plus ça avance, plus le catalogue augmente et on est fier d’être une petite partie de cette équipe. » Comme Bruno Pellegrino, il explique qu’au moment d’envoyer son premier manuscrit, l’idée ne lui a pas traversé l’esprit de solliciter quelqu’un d’autre que la maison genevoise.

Un attrait naturel renforcé par l’exigence littéraire — « je suis resté chez Zoé pour sa bienveillance sévère », dit-il — mais aussi esthétique de la maison : « Je suis un fétichiste des livres, explique-t-il, j’aimais bien la qualité physique du livre, et ceux de Zoé sont très travaillés. »

Pour ça, la maison peut compter sur des éditeurs d’une grande rigueur, comme en témoigne l’exigence de Bruno Pellegrino : « Quand on voit la quantité de livre qui parait chaque année, je me dis que si on veut en ajouter un autre à la pile, la moindre des choses c’est qu’il soit parfait. Évidemment ça rate à chaque fois, mais c’est mon exigence. »

Exigence qui se conjugue, comme le disait Roland Buti, à une bienveillance dans la manière de communiquer avec l’auteur. « La première fois que je dois faire les retours à un auteur, j’ai toujours le trac », confie Caroline Couteau, qui a pourtant l’expérience pour elle. Car le but n’est pas de braquer l’écrivain, mais au contraire de l’« encourager à prendre le risque qu’il est en train de prendre ».

Et pour le reste de la chaine, Zoé peut compter sur une équipe particulièrement soudée et compétente. « J’ai compris chez Zoé à quel point la littérature est un travail d’équipe », avance Gabriella Zalapì : « Il y a à tout niveau une attention très fine, de la lecture jusqu’à la qualité du papier, la couleur du papier, la couverture… c’est essentiel. »

La lauréate du Prix Fémina des lycéens 2024 reconnait également qu’être publiée dans une maison familiale qui compte tant de grands noms est particulier. « C’est un travail de transmission qui passe par tous les auteurs : chacun permet de densifier la matière de la maison d’édition », nous dit-elle avant de conclure : « J’ai envie de dire merci à eux tous, et merci à la maison en tant que structure. »

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - La Comédie du Livre de Montpellier fête ses 40 ans

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com