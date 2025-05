Le Prix du Muséum Littéraire couronne 5 nouveaux lauréats

Le thème a suscité un fort engagement : plus de 380 autrices et auteurs, amateurs comme professionnels, issus de 35 pays, ont proposé des textes, nourris d’expériences sensibles et de regards contrastés sur la migration. Si la douleur de l’exil, le déracinement et la reconstruction tenaient une place prépondérante, un tiers des récits laissaient transparaître des élans d’espoir, de gratitude et de renaissance.

« Ce balancement entre gravité et lumière rappelle que la migration, au-delà de la souffrance qu’elle engendre, est aussi source d’élan vital et de réinvention », a souligné Véronique Roy, chargée de mission arts-science au Muséum et cheville ouvrière du prix.

Voici les cinq lauréats distingués lors de la cérémonie :

Catégorie « Nouvelle épistolaire »

Gabrielle Coevoet, Une femme à la mer – Correspondance de Jeanne Barret à son fils (1767–1768)

Catégorie « Théâtre »

Randal Douc, Azad.eh

Catégorie « Carnet de voyage, récit de vie » (Prix spécial de l’AUF)

Céline Gauthier-Maxence, L’envol d’une vie : sur les traces de mes racines

Catégorie « Contes et légendes »

Manon Longueville, Les Racines d’Odessa

Catégorie « Poésie en prose et lyrique »

Virginie Féry, Les rivières volantes

Les textes primés sont consultables en ligne sur le site du Muséum.

Le jury, placé sous la présidence de Gilles Bloch, réunissait des personnalités issues de divers horizons : Rachida Brakni, actrice, metteuse en scène et écrivaine ; Christine Verna, paléo-anthropologue et commissaire de l’exposition Migrations ; Valérie Senghor, directrice générale adjointe du Centre des monuments nationaux ; Sylvie Gouttebarron, poétesse et directrice de la Maison des écrivains et de la littérature ; Frédérique Chlous, directrice générale déléguée à la recherche et à l’expertise du Muséum ; Cécile Martin, responsable des éditions grand public du Muséum ; Driss Sayah, conseiller à l’innovation à l’AUF, et Gildas Illien, directeur général délégué aux collections du Muséum.

Organisé en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature, l’Agence universitaire de la francophonie, SOS Méditerranée et l’Organisation internationale pour les migrations, le Prix du Muséum littéraire poursuit son ambition : faire dialoguer les sciences, les arts et les récits pour mieux appréhender les grands enjeux contemporains.

Crédits image : © MNHN – J.-C. Domenech

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com