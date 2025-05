Avec Pernod Ricard, enivrez-vous... de lecture

Cette démarche « vise à concrétiser l’engagement du Groupe en faveur d’un environnement de travail convivial et à promouvoir la présence du livre et de la lecture », annonce le communiqué de l'entreprise leader du secteur des vins et spiritueux. Les entreprises signataires s’engagent à mettre en place des actions concrètes : clubs de lecture, bibliothèques partagées, ateliers, rencontres littéraires ou encore temps de lecture intégrés à l’activité professionnelle.

À The Island, siège mondial de Pernod Ricard situé dans le quartier Saint-Lazare à Paris, une bibliothèque collaborative a été mise à disposition des équipes. Elle réunit plus de 600 ouvrages, librement accessibles aux collaborateurs. Son fonctionnement repose sur un modèle mixte : un budget dédié, voté par le comité social et économique, permet l’achat d’ouvrages en fonction des suggestions des salariés, et chacun peut également contribuer à l’enrichissement du fonds par des dons.

En parallèle, un club de lecture réunit depuis plus d’un an une communauté de plus de 215 collaborateurs. Ces derniers se retrouvent chaque mois autour de rencontres avec des auteurs, organisées en partenariat avec une librairie indépendante du quartier.

Ces échanges ont notamment permis de dialoguer avec Pauline Delabroy-Allard, Akira Mizubayashi, Blandine de Lestrange, Philippe Collin, Clémence Boulouque, Laetitia de Luca, Miguel Bonnefoy ou Amélie Nothomb. La signature de la charte intervient à l’issue d’une rencontre avec Maud Ventura organisée ce 14 mai.

