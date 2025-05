Au Père fouettard, Marave “la BD qui ose

L'équipe derrière Marave est formelle : aujourd’hui, les adolescents sont noyés sous des contenus trop sages, trop lissés, trop prévisibles. On hésite à les confronter, à les interpeller, à leur parler avec sincérité. Pourtant, ils attendent autre chose. Ils ont soif de récits puissants, d’émotions franches, de vrais enjeux.

Marave, c’est une collection « qui prend ce pari : raconter pour eux, avec eux, sans filtre ni concession. Parce qu’ils méritent mieux qu’un discours édulcoré, ils méritent des histoires qui cognent, qui vibrent et qui leur ressemblent. »

Deux voies pour casser les codes : l’imaginaire, avec des aventures intenses, où le merveilleux se vit avec gravité, et l’humour, sans filtre, mordant, impertinent, pour décoiffer et dérider. Deux styles, une même promesse : ne jamais faire tiède. « Deux styles, une seule ligne de conduite : ne jamais faire dans la tiédeur. »

Les deux premiers titres paraîtront ce 14 mai prochain. Peuple de Plumes, signé Adèle Tariel et Jérôme Peyrat raconte Gloria qui, dans sa demeure suspendue au-dessus des nuages, aime observer le monde à travers sa fenêtre. Jusqu’au jour où, dans les profondeurs brumeuses d’un sol qu’elle croyait inhabité à cause de la pollution, elle aperçoit un garçon. Il n’est pas comme elle : il porte des plumes et un long nez… Tandis que ces deux adolescents que tout oppose apprennent à se découvrir, des ouragans de plus en plus fréquents viennent bouleverser l’équilibre fragile de leurs sociétés respectives. Coopération ou repli sur soi, maîtrise de la nature ou adaptation ? Il faudra choisir une voie.

Jérôme Peyrat, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, vit et travaille en Alsace. Illustrateur jeunesse, on lui doit notamment Dans ma montagne, Jour Blanc et Grand Blanc, parus aux éditions Père Fouettard. Il affectionne les mélanges de techniques pour donner naissance à des images « hybrides », riches et singulières. Passionné de randonnée, il cultive néanmoins une franche aversion pour le Monopoly.

Adèle Tariel est née à la campagne et vit aujourd’hui en région parisienne, sans jamais renier sa nostalgie de la nature. Elle aime les antilopes, mais pas les zoos. Elle est l’autrice de nombreux albums jeunesse, dont 1000 vaches, Bertille et Brindille, Carnivore et Mout’, également publiés chez Père Fouettard.

Préanimal, l'autre album signé Canizales, rappelle qu'avant d’être des animaux, ils sont… des préanimaux : d’adorables boules de poils en quête de leur vraie nature. Pour devenir un véritable animal, il leur faudra d’abord décrocher leur diplôme.

Pado est aux anges à l’idée de faire sa rentrée : il aime tous les animaux ! Ce n’est pas le cas de Mada, qui ne jure que par les chats, ou de Pilou, passionné par les singes. Mais comment savoir quelle espèce lui correspond vraiment ? Et s’il devenait un chat, lui aussi ? Une chose est sûre : Pado n’est pas au bout de ses surprises…

Canizales est né quelque part en Colombie, en 1979. Le lieu exact reste un mystère – peut-être pour entretenir une part de légende, ou tout simplement parce que personne ne s’en souvient vraiment. Très tôt, il troque son hochet pour un crayon, et découvre qu’il est bien plus simple de dessiner des moustaches sur un chat que de lui apprendre à parler. C’est donc tout naturellement qu’il s’oriente vers les beaux-arts.

