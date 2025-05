Insolite : apprendre la samba dans une bibliothèque parisienne

La Bibliothèque des Batignolles organise ce jeudi 15 mai et le jeudi 12 juin des ateliers d'écriture animés par Marvin Ouattara. Tandis que non loin de là, la Bibliothèque Jean d'Ormesson propose le samedi 24 mai un atelier de traduction de l’argot des favelas de Rio, , animé par Mathieu Dosse, traducteur du portugais, autour d'un texte inédit de l'écrivain brésilien Geovani Martins.

Toujours dans la même zone, la Bibliothèque Colette Vivier invite les jeunes et les plus grands à apprendre la linogravure, le samedi 31 mai. Toujours dans les loisirs créatifs, votre enfant pourra réaliser son propre cacaoyer ce mercredi 14 mai dans l'après-midi à la Médiathèque Violette Leduc (avec dégustation de chocolat à la fin de l'atelier).

Samba ! ... chut ...

Mais qui dit Brésil dit musique, samba, choro, bossa nova... Si les bibliothèques ne sont pas les lieux les plus propices au bruit, celles de Paris vont faire un effort le temps de cette Saison France-Brésil 2025.

Ce vendredi 16 mai, le duo Seb & Nico fera un concert de musique guitare brésilienne, proposant leurs propres compositions ainsi que des reprises des classiques du genre, de Baden Powell à Tom Jobim en passant par Luiz Bonfá ou Pixinghuinha. La flûtiste française Swann Bonnet et le pianiste et chanteur franco-brésilien Ronan Marsany se réuniront à la Bibliothèque Amélie pour un concert de choro, genre qui mêle mélodies mélancoliques et rythmes festifs.

Pour la fête de la musique, le 21 juin donc, un concert brésilien avec le groupe « Brésil en fête » est organisé à la Bibliothèque Andrée Chedid. Et la la médiathèque musicale de Paris, dans le 1er arrondissement, donne carte blanche le 28 mai à Jazon, musicien multi-instrumentiste, chanteur, compositeur.

Le samedi 24 mai, la Bibliothèque Assia Djebar propose de vivre une fameuse roda de samba, réelle célébration musicale lors de laquelle le public entoure les musiciens et chante avec eux. Et pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, la Bibliothèque Claire Bretécher propose le 28 juin des cours de samba, pour y apprendre le rythme, le gingado et les pas de base.

Dans ce même établissement, le 14 juin, on pourra découvrir la richesse des contes et légendes brésiliens, peuplés d'animaux et en fusion avec la nature. Dans la Bibliothèque André Malraux, Muriel Bloch récitera le samedi 17 mai des contes de la tradition populaire des Indiens de la forêt amazonienne, accompagnée du musicien Pierre Tereygeol.

L'ensemble de la riche programmation des bibliothèques parisiennes pour la Saison France-Brésil 2025 est à retrouver sur le site de la Ville de Paris.

Crédits image : Bernadeth Rocha, Flickr

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com