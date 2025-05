Hannah Arendt : un autre regard sur sa pensée avec France 5

Pour comprendre son oeuvre, il faut remonter à ses origines. Hannah Arendt née en 1906 dans une famille de Königsberg, et quitte l’Allemagne nazie en 1933. Après un exil en France, elle s’installe aux États-Unis, où elle obtiendra la nationalité américaine. Cette expérience biographique du déracinement, de la perte des droits, puis de la reconstruction d’un espace de pensée libre, marque profondément ses écrits.

Autant de thématiques que les téléspectateurs retrouveront dans le documentaire Hannah Arendt, la liberté d’être libre, réalisé par Laurent Bergers, coécrit avec Avishag Zafrani. Ces derniers y reviennent sur les idées de la philosophe et écrivaine : la banalité du mal, les origines du totalitarisme ou la condition de l’Homme moderne.

Pour ce faire, ils ont interrogé nombre d'experts. Parmi eux, les philosophes Pierre Bouretz, Myriam Revault d’Allonnes, Richard J. Bernstein ou encore Adi Ophir. Mais ils donneront également la parole à l'historien Enzo Traverso, l'essayiste Samantha Rose Hill, la politologue Antonia Grunenberg ou encore l'ancien élève et ami d’Hannah Arendt, Jerome Kohn.

Écrire pour penser le monde moderne

Dans La Condition de l’homme moderne, publié 1958 (traduit par Georges Fradier et Laure Adler aux éditions Livre de Poche), Hannah Arendt distingue trois types d’activités humaines : le travail, l’œuvre, l’action.

Quelques années plus tard, elle écrit Eichmann à Jérusalem - Rapport sur la banalité du mal, en 1963 (traduit par Anne Guérin aux éditions Folio). Alors envoyée spéciale du New Yorker au procès de Jérusalem, elle rédige ce reportage sur le procès du fonctionnaire nazi à Jérusalem, et introduit pour la première fois l’idée de « banalité du mal ».

Dès sa publication, le texte a provoqué de vives réactions et suscité un véritable scandale, aussi bien à New York et à Londres qu’en Allemagne et en Israël. Mais il a surtout eu pour effet d’obliger les chercheurs à ouvrir de nouveaux chantiers sur le génocide des Juifs par les nazis.

Hannah Arendt a consacré le reste de sa vie à l’écriture. En tout, une dizaine d’ouvrages porteront sa signature, et continuent aujourd’hui d’être largement lus, commentés et débattus, tant ils résonnent avec les enjeux contemporains. Le documentaire que France Télévisions lui consacre sera diffusé le vendredi 6 juin à 22h50 sur France 5, et accessible en replay sur france.tv.

