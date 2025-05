Thriller rural et satire sociale

Un matin pluvieux dans le village de Gunwalloe. Vera Hobbs prépare ses roulés à la saucisse tandis que le bulletin de Radio Cornwall diffuse une nouvelle sordide : un tueur en série, surnommé le Découpeur, sévit toujours. Ce décor devient alors le théâtre d’une affaire sanglante, à laquelle Daniel Silva donne des allures de roman choral, tout en injectant la mécanique bien rodée du thriller d’espionnage.

Au centre de l’intrigue : la mort de Charlotte Blake, universitaire d’Oxford spécialisée dans Picasso et Gauguin. Retrouvée assassinée dans son cottage, elle n’est peut-être pas la dernière victime du tueur. Mais quelque chose cloche. Le lieutenant Peel, flic du Devon rugueux et opiniâtre, décide de faire appel à un vieil ami : Gabriel Allon. L’ancien espion israélien devenu restaurateur d’art revient donc sur les lieux de ses premières blessures, entre falaise battue par les vents et souvenirs mal cicatrisés.

Plus que l’enquête, somme toute classique dans son déroulé, c’est l’univers du livre qui en constitue la matière première. Silva prend soin de peindre une société anglaise stratifiée, où les ultra-riches dissimulent leurs tableaux dans des ports francs suisses et où l’élite artistique manipule le marché à coups de fausses provenances et de coups tordus. Le tout est entrecoupé d’échanges acérés sur les déboires de la gentrification locale, les Londoniens en villégiature et les commérages tenaces des villages du sud-ouest anglais.

L’un des plaisirs du roman tient à l’ironie douce-amère qui traverse ses dialogues. Molly, jeune employée à la boulangerie, commente les crimes avec une légèreté désarmante. Les policiers, eux, évoluent entre bureaucratie et urgence, incapables de faire face à l’ampleur de la tâche. Et Gabriel Allon, figure centrale, oscille entre détachement cultivé et sens aigu de la justice. Sans jamais se départir de sa lucidité, il remonte le fil d’une affaire où tout semble lié à un tableau disparu, un Picasso aux contours fictifs.

Ce que l’on perçoit en creux, c’est la proximité entre le monde de l’art et celui du crime. Silva en tire un motif récurrent : les toiles comme butin, comme preuve, ou comme mobile. De Londres à Port Isaac, l’œuvre s’emploie à brouiller les pistes, liant économie de l’art et meurtres en série dans une mécanique efficace mais parfois attendue.

Par Ewen Berton

