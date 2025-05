Canada : les éditeurs réagissent à la nomination des nouveaux ministres

Elle se félicite de la nomination de Mélanie Joly à titre de ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Elle accueille également avec satisfaction la reconduction de Steven Guilbeault comme ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, également chargé des Langues officielles, ainsi que la désignation d'Evan Solomon en tant que ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique.

« Nous avons hâte de collaborer avec les ministres Steven Guilbeault, Mélanie Joly et Evan Solomon, afin de mieux encourager la vitalité du secteur du livre francophone canadien et de lui permettre de continuer de se démarquer ici comme à l’international. L’ANEL demeurera un partenaire pour toutes considérations touchant ce secteur et la souveraineté culturelle canadienne », déclare Geneviève Pigeon, présidente de l’Association.

L’ANEL souligne également sa volonté de poursuivre les échanges amorcés avec les ministres Steven Guilbeault et Mélanie Joly lors de leurs précédents mandats respectifs au Patrimoine canadien, tout en se réjouissant de pouvoir établir un dialogue constructif avec Evan Solomon sur les dossiers liés à l’intelligence artificielle et à l’innovation numérique.

L'association œuvre à la vitalité de l’édition québécoise et franco-canadienne, en promouvant son développement et son rayonnement. Elle regroupe la majorité des éditeurs de langue française établis au Québec et au Canada.

Par l’intermédiaire de Québec Édition, elle accompagne ses membres dans leurs démarches d’exportation, notamment par une présence dans les foires et salons internationaux, ainsi que par diverses actions de promotion à l’étranger. L’ANEL est membre de l’Union internationale des éditeurs (International Publishers Association – IPA) et de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC).

Crédits image : Par 0x010C — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com