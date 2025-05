De pierre et d’os : splendeur glacée en bande dessinée

Jean-Paul Krassinsky (né en 1972) est un auteur de BD connu pour quelques belles aquarelles.

Ce dessinateur réputé adapte ici un roman (sorti en 2020) de Bérengère Cournut : De pierre et d'os, une fable initiatique qui suit le parcours d'une jeune inuite au pays des glaces.

Uqsuralik est encore une jeune fille et l'album s'ouvre avec l'apparition de ses premières règles.

Elle va se faire surprendre par la banquise qui se brise et l'éloigne de l'igloo familial. Elle se retrouve seule, séparée des siens, en pleine nuit arctique.

Elle n'a pour compagnons que quelques chiens et il va lui falloir « chasser avec eux, apprendre d'eux, ou bien mourir par eux, il n'y a pas d'autre choix possible ».

Après plusieurs jours de marche et de survie difficile, elle rencontre un autre groupe d'humains, plusieurs familles à géométrie variable comme le veut la coutume, mais avec des « femmes mal tatouées et des chasseurs maladroits ».

Ils l'accueillent car « quiconque peuple la banquise par une telle nuit est le bienvenu » et ils vont l'appeler Arnaautuq ce qui veut dire « garçon manqué ». Elle n'est pas forcément la bienvenue, c'est une bouche de plus à nourrir et l'un des hommes va même la « couper en deux ».

L'album est précédé de la réputation du roman bien sûr (Prix du roman Fnac 2019), mais ce sont surtout les superbes aquarelles de Krassinsky qui vont appâter l'amateur de BD. De véritables peintures qui se déploient sur de grandes pages (au format presque carré) avec des tableaux tantôt grandioses, tantôt intimes.

On passe des étoiles sur la banquise glacée aux fleurs sur la toundra verdoyante au printemps. Ces magnifiques dessins comptent pour beaucoup dans le charme envoûtant de cette aventure écrite au féminin.

Au cours de ce grand voyage initiatique, la jeune fille deviendra femme, mère, chasseuse et même chamane. La survie de ces nomades est réglée sur les saisons, la chasse et la pêche. Et là-bas on est obligé de compter les bouches à nourrir avant l'hiver aussi précisément que les réserves de gibier.

L'album est généreux (200 pages) et le lecteur verra défiler les saisons puis les années, les générations. À travers Uqsuralik et ses multiples rencontres, le texte, adapté fidèlement du livre de Bérengère Cournut, va nous permettre de découvrir les coutumes, les traditions, les chants et les superstitions du peuple de l'arctique.

C'est un très beau voyage, éprouvant, émouvant.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com