Île-de-France : la DRAC toujours à la recherche d'une direction

Le 1er septembre 2025, un nouveau ou une nouvelle directrice prendra le relais tendu par Laurent Roturier à la direction de la DRAC Île-de-France. Le directeur sortant avait été nommé par le ministre de la Culture Franck Riester en 2019, puis renouvelé à son poste quelques années plus tard par Rima Abdul-Malak.

Un peu plus d'un mois après la publication d'un premier avis de vacance, la rue de Valois récidive, dans le Journal officiel de ce 14 mai.

Pour ce poste, le ministère de la Culture attend la candidature d'une personne dotée d'« une très bonne connaissance et une expérience confirmée du pilotage et de l'évaluation des politiques culturelles », capable de dialoguer, de négocier, mais aussi d'assurer la conduite de projets. Une expérience managériale, ainsi qu'une « forte capacité de dialogue social » sont attendues.

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, la DRAC Île-de-France est dotée de 231 emplois, affectés sur plusieurs sites, dont les 8 unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP).

La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques.

Toutes leurs composantes sont représentées, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle déploie une politique de défense et de promotion des droits culturels.

Photographie : la rue Le Peletier (Paris 9e), qui abrite le siège de la DRAC Île-de-France (Mbzt, CC BY 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com