De Schuiten à Mœbius : les légendes de Métal Hurlant de retour à Amiens

ActuaLitté : que signifie votre présence au Festival, des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ? Pour Métal Hurlant, qu'est-ce qu'un incarne cet évènement majeur de la région ?

Marie Parisot : Les Rendez-Vous de la bande dessinée d’Amiens est un festival chaleureux, éclectique, porté par une équipe passionnée qui a su donner une véritable aura à ce moment très attendu par les auteurs et le public. En tant que petite maison indé et expérimentale, on apprécie particulièrement cet événement gratuit et populaire, sa diversité et son ambiance propice aux échanges, aux rencontres et à la découverte !

La programmation présente d’ailleurs depuis toujours de fortes affinités avec les auteurs et univers de Métal Hurlant et des Humanoïdes Associés. Je pense évidemment à François Schuiten qui est un artiste incontournable, régulièrement présent au festival, et un auteur historique de la revue. Sans divulguer de secret, je crois aussi savoir que Pascal Mériaux est un lecteur inconditionnel de Mœbius.

L’édition 2025 est également placée sous le patronage de Naoki Urasawa, qui revendique l’influence de Métal Hurlantet de Mœbius sur son art, et a d’ailleurs collaboré avec les Humanos dans le cadre de l'anthologie Le Jour où ça bascule !

À travers ces liens forts et évidents, l’équipe du festival nous a fait le plaisir de s’emparer de notre histoire en proposant notamment un éclairage original sur la censure rencontrée par le magazine – ou plutôt par LES magazines ; Ah ! Nana, le pendant féminin et féministe de Métal Hurlant l’ayant subie de plein fouet dans les années 1970.

Nous avons adoré leurs idées, leur enthousiasme, et toute notre équipe est très impatiente de célébrer ses 50 ans en faisant écho aux 30 ans des Rendez-Vous de la BD !

Qu'allez-vous proposer au public durant l'ensemble de la manifestation ?

Marie Parisot : L’équipe du festival a concocté un programme intense de rencontres, dédicaces et exposition. Le premier weekend de juin, les iconiques Chantal Montellier et Cécilia Capuana, autrices précurseuses et engagées du 9e Art, seront présentes pour l’ouverture de l’exposition Mecs Hurlants et Nanas Métalliques.

Le troisième et dernier weekend, le célèbre affichiste Laurent Durieux et notre ange tutélaire Jean-Pierre Dionnet parleront de l’influence de Métal Hurlant, d’hier à aujourd’hui, sur le 7e et le 9e art, tandis que plusieurs auteurs talentueux de la « nouvelle garde », Miran Kim, Antoine Dodé, Corc et Elie Huault, dédicaceront leurs albums et la revue.

Enfin, tout au long du mois de juin, l’exposition Mecs Hurlants et Nanas Métalliques retracera le parcours créatif et la vie parfois chaotique des deux revues, entre avant-gardisme, révolution artistique et censure.

Avec sa tour si particulière, Amiens pourrait pas faire l'objet d'un numéro spécial de Métal Hurlant ?

Marie Parisot : Plusieurs artistes se la sont déjà appropriée avec brio. Sous la plume des auteurs Métal, elle deviendrait certainement un repaire de zombies, le refuge de criminels détraqués ou encore le vestige post-apo d’une catastrophe nucléaire. C’est l’essence même de la revue, les hommages y sont rarement riants et sérieux, plus souvent grinçants ou irrespectueux !

Globalement en tant qu'éditeur, qu'attendez-vous d'un évènement ?

Marie Parisot : On espère des échanges exaltés, de l’enthousiasme, quelques chocs esthétiques, de nouveaux lecteurs, des interactions nombreuses avec les auteurs… Métal Hurlant est un laboratoire créatif, un projet collectif qui se nourrit de rencontres, de débats, d’éclectisme et surtout d’une ferveur inconditionnelle pour l’étrange, l’inconnu et le beau.

