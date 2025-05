La collection de Frédéric Mitterrand sera bientôt aux enchères

Composée de 350 pièces au total, rien d'exagérément ostentatoire. Parmi les nombreux objets mis en vente lors de la dispersion de la collection Frédéric Mitterrand, un ensemble conséquent de livres, albums, cartes postales et documents imprimés illustre l’érudition et les centres d’intérêt variés de l’ancien ministre de la Culture.

Un important lot consacré aux familles royales étrangères comprend plusieurs ensembles de souvenirs, documents et autographes, dont une pièce regroupant les autographes de l’empereur Alexandre III, de son épouse Maria Feodorovna et de sa belle-sœur, la reine Alexandra de Grande-Bretagne. Un lot estimé entre 600 et 800 €.

Dans un registre plus cartographique et historique, la Russie impériale est représentée par une grande carte pliante entoilée, témoin de la fascination de Frédéric Mitterrand pour les monarchies déchues.

L’intérêt pour l’illustration contemporaine transparaît avec un dessin attribué à l’école française du XXe siècle, mais aussi à travers les œuvres d’artistes reconnus tels que Pierre Le-Tan, Hugo Pratt avec un portfolio Corto en Cordoba, ou encore Plantu, dont un ensemble de dessins est proposé. Côté photographie, on note la présence d’un tirage de Martin Parr, célèbre pour son approche documentaire et satirique.

LE-TAN Pierre (1950-2019). PIERRE Emmanuel (°1958).Les aventures de Ralph et Wulfran. Dessin à l'encre rehaussé à l'aquarelle, signé des initiales des artistes, conservé sous verre dans un encadrement moderne en bois naturel. Bon état. Cette planche originale servit d'illustration au livre Les aventures de Ralph et Wulfran, publié par l'artiste en 2012, est reproduit en page 16. Provenance : cette oeuvre fut offerte par l'artiste à Frédéric Mitterrand. Drouot.

La Tunisie, terre d’élection et seconde patrie de Frédéric Mitterrand, occupe une place privilégiée dans sa collection, comme en témoignent plusieurs ensembles remarquables mis en vente. On y retrouve notamment un album de 53 photographies anciennes consacrées à la Tunisie, Tripoli et Malte, ainsi qu’un autre dédié au voyage du président Armand Fallières en Tunisie. Trois albums supplémentaires rassemblent environ 300 clichés anciens illustrant la vie quotidienne et les paysages tunisiens.

L’ensemble est complété par de précieuses collections de cartes postales anciennes, riches de 1200, 465 et 1300 pièces, dont certaines témoignent de la cinéphilie de Frédéric Mitterrand, témoignant de l’attachement profond de l’ancien ministre pour cette région du monde.

Plus généralement, c’est à Hammamet, dans sa maison de la médina, que se trouvent les pièces les plus singulières : poteries berbères, meubles sculptés, dessins, aquarelles et photographies anciennes de scènes tunisiennes.

Deux lots dédiés au tourisme et aux voyages rassemblent environ 40 livres anciens et illustrés, valorisant l’attrait de Mitterrand pour l’ailleurs, les images d’Épinal du monde et les grands récits géographiques.

La collection comprend également des tirages originaux d’affiches orientalistes signés Lehnert et Landrock, ainsi que de rares affiches publicitaires colorées, commandées par des compagnies de transport et Air France, illustrées par les grands noms de l’affiche de voyage comme Hugo d’Alesi ou Rogers Broders.

Ensemble composé d’environ 1300 cartes postales anciennes, en noir et blanc et en couleurs, datant des années 1900 à 1920. La collection illustre principalement des vues urbaines, rues, monuments et sites religieux de Tunis, La Marsa, ainsi que des groupes de personnages, scènes de vie et types locaux. Les formats sont variés et les pièces sont proposées dans leur état d’origine. Drouot.

Frédéric Mitterrand, décédé le 21 mars 2024 à l’âge de 76 ans, fut une figure singulière de la vie culturelle française. Neveu de François Mitterrand, il fut à la fois cinéaste, écrivain, animateur de télévision, passionné par les têtes couronnées, et brièvement ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy. Exploitant de salles de cinéma dans les années 1970-80, il se fit connaître du grand public avec ses émissions comme Étoiles et toiles et Du côté de chez Fred.

Sa voix nasillarde, son goût pour l’histoire et les célébrités, et son dandysme assumé marquèrent toute une génération. Politiquement inclassable, il alterna soutiens à la gauche et à la droite. Sa nomination au ministère fit scandale après des propos polémiques sur Roman Polanski et des extraits controversés de son livre La Mauvaise Vie. Il termina sa carrière à l’Académie des beaux-arts et brièvement à la tête des éditions Christian Bourgois. Homme de contradictions, il demanda qu’on ne le juge pas trop vite : « Encore un moment, monsieur le Bourreau. »

