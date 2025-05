Rentrée littéraire : Emmanuel Carrère raconte sa mère, Hélène Carrère d’Encausse

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un jeune homme issu de la bourgeoisie bordelaise fait la rencontre d’une jeune femme démunie, apatride, fille d’une aristocrate germano-russe ruinée et d’un père géorgien bipolaire, porté disparu et probablement exécuté à la Libération.

Un grand récit familial et historique

En choisissant de l’épouser, il pressent qu’il s’éloigne du destin tranquille qui l’attendait aux côtés d’une jeune fille de son rang. Il est loin d’imaginer toutefois l’ampleur du destin romanesque qui s’ouvre à lui, ni la série d’épreuves qui jalonneront ses soixante et onze années de mariage avec Hélène Zourabichvili.

Sous le nom de Carrère d’Encausse, qu’elle adopte en se mariant, elle deviendra une figure mondialement reconnue dans l’étude de la Russie, mais aussi – de manière plus inattendue – spécialiste de l’épizootie ovine en Ouzbékistan. Intime du Kremlin et de ses dirigeants successifs, elle accèdera au poste de secrétaire perpétuelle de l’Académie française.

Son mari, quant à lui, survivra à peine quelques mois à sa disparition. « 147 jours après elle et, à mon avis, de chagrin », écrit leur fils Emmanuel Carrère, qui évoque aussi la scène de ses obsèques nationales dans la cour des Invalides, auxquelles il assista avant de s’éteindre à son tour.

Kolkhoze retrace le destin véridique d’une famille sur quatre générations, embrassant plus d’un siècle d’histoire russe et française, jusqu’au conflit en Ukraine. Emmanuel Carrère s’approprie ce matériau familial, avec l'optique de transformer cette mémoire intime en un miroir collectif. À travers la révolution bolchevique, l’exil des Russes blancs, les deux guerres mondiales, l’effondrement du bloc soviétique, puis la Russie de Vladimir Poutine et ses offensives militaires, l’auteur entraînera le lecteur au cœur d’une saga familiale.

« Ce grand récit familial et historique, qui mêle souvenirs poignants, rebondissements, secrets de famille, anecdotes inattendues et géopolitique, est aussi un texte intime sur la vie et la mort des siens, et sur l’amour filial », partage son éditeur de toujours, P.O.L.

Vient un moment, toujours, où on ne sait plus qui on a devant soi – et je ne le sais pas moi-même. Ou plutôt si, je le sais, je le sais très bien : je suis le visage de ma mère qui se détourne sans appel, je suis la détresse sans fond de mon père. - Emmanuel Carrère, dans Kolkhoze

Un ouvrage d’envergure, 540 pages, « qui allie un souffle épique souvent avec de bouleversants aveux, le particulier rejoint l’universel », assure l'éditeur. Et de continuer : « Les tragédies du XXe et XXIe siècles appartiennent ainsi à la chair d’une famille, à son destin romanesque que fait apparaître Emmanuel Carrère dans une formidable structure narrative. C’est le roman d’un fils qui revisite la violence de l’histoire, les tourments intérieurs, la fragilité et la force des liens humains, jusqu’à la douceur des adieux. »

Si je suis ma pente, je suis donc mal parti pour faire de ce récit le monument de piété filiale que j’aimerais qu’il soit. Je m’y engage quand même, en espérant qu’il me sur- prendra, qu’en forant dans la croûte de rancune et de malentendus stratifiée depuis plus de cinquante ans j’accéderai à ce qui doit être la source de ce livre : l’amour sans limite qui nous a unis dans mon enfance. Mais dire cela, c’est prétendre encore savoir ce que j’attends, alors que ce que j’attends c’est l’inattendu, ce que j’espère c’est l’inespéré. - Emmanuel Carrère dans Kolkhoze

Emmanuel Carrère, écrivain, journaliste et cinéaste, est notamment l'auteur d'une importante biographie de Philip K. Dick, Je suis vivant et vous êtes morts. Il a reçu le prix Femina pour La Classe de neige (1995), le prix des lecteurs de L’Express pour D’autres vies que la mienne (2009), le prix Renaudot pour Limonov (2011), le prix Le Monde pour Le Royaume (2014), et le prix Aujourd’hui pour V13 (2022). Il est traduit dans le monde entier.

Yoga, paru en 2020, édité en août 2020, mêle récit de pratique spirituelle et plongée dans la dépression de l’auteur, hospitalisé en 2015. Il s'est écoulé à plus de 325.000 exemplaires vendus, selon Edistat. Il suscita une controverse lorsque son ex-épouse, Hélène Devynck, l’accusa d’avoir violé leur accord de confidentialité en mêlant fiction et éléments personnels.

Emmanuel Carrère a par la suite assisté à l’intégralité du procès des attentats du 13 Novembre 2015, qu’il a chroniqué chaque semaine dans quatre grands journaux européens. Il en a tiré V13, sorti en 2022, qui s'est vendu à 46.143 exemplaires, toujours d'après Edistat.

En février 2025, est sorti Uchronie, toujours chez P.O.L, publié la première fois en 1986 dans la même maison, sous le titre Le Détroit de Behring. Ce texte explore l’uchronie sous forme d’enquête narrative, interrogeant à la fois notre rapport à l’Histoire mondiale et la manière dont l’écrivain construit sa réflexion. Il est écoulé à 4658 exemplaires.

Sorj Chalandon également de retour

Le journaliste et écrivain français Sorj Chalandon revient également à la rentrée littéraire prochaine, le 13 août 2025 plus précisément, avec Le Livre de Kells, son douzième roman. Une œuvre nourrie, une fois encore, par son propre vécu.

À l’âge de 17 ans, après avoir quitté le lycée, Lyon et sa famille, le personnage principal débarque à Paris où il affronte pendant près d’un an la misère, la rue, le froid et la faim. Pour fuir l’ombre d’un père raciste et antisémite, il choisit de renaître sous le nom de Kells, inspiré d’un évangéliaire irlandais du IXᵉ siècle.

Ce jeune homme errant, des femmes et des hommes engagés finiront par le sortir de l’isolement en lui tendant la main. Ils lui offriront un refuge, un amour fraternel, une éducation, une réconciliation avec l’humanité. Auprès d’eux, il découvre une forme de militantisme ancrée dans la solidarité, la lutte armée, l’espoir… mais aussi les dérives, les erreurs, les impasses. Jusqu’à ce que la mort brutale de Pierre Overney ne précipite la dissolution de la Gauche Prolétarienne. Certains ne s’en relèveront pas ; d’autres, comme lui, emprunteront un autre chemin : celui de l’écriture et du journalisme, en rejoignant Libération en septembre 1973.

Le Livre de Kells se veut autant une aventure intime qu’un récit sur la jeunesse militante d’une époque troublée. Pour en faire un roman, Sorj Chalandon a modifié certains noms, quelques faits, et déplacé des repères temporels trop personnels, tout en respectant ce qu’il appelle « la vérité vraie, protégée par une fiction appropriée… »

Ce dernier a publié chez Grasset onze romans parmi lesquels Le Petit Bonzi (2005), Une promesse (2006, prix Médicis), Mon traître (2008, prix Jean-Freustié, prix Joseph Kessel, prix Simenon), La légende de nos pères (2009), Retour à Killybegs (2011, Grand prix du roman de l’Académie française), Le quatrième mur (2013, prix Goncourt des lycéens, adapté au cinéma), Profession du père (2015, adapté au cinéma), Le jour d’avant (2017), Une joie féroce (2019).

Dans Enfant de salaud, paru en 2021, il se confronte au passé trouble de son père, prétendu résistant dont le dossier révèle un parcours chaotique de collaboration et de mensonges. L'ouvrage s'est écoulé à près de 150.000 exemplaires. Son dernier livre en date, L’Enragé (2023, prix Eugène Dabit du roman populiste), s'est vendu à près de 200.000 exemplaires.

