Serge Rezvani récompensé du Prix Marguerite Yourcenar 2025

L'auteur français d'origine iranienne succède à Lydie Salvayre. Le jury, présidé cette année par Isabelle Jarry, réunissait Lucile Bordes, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory (de l’Académie française), Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.

La remise officielle du prix se tiendra le dimanche 29 juin à 15h30, à la Salle du Sénéchal, dans le cadre du Festival Le Marathon des Mots à Toulouse.

D’abord peintre dans les années 1950, Serge Rezvani s’est imposé au fil des décennies comme un créateur aux multiples talents : écrivain, dramaturge et parolier. On lui doit notamment le célèbre titre Le Tourbillon, chanté par Jeanne Moreau, devenu emblématique du film Jules et Jim. Son œuvre théâtrale creuse les liens affectifs et les blessures de l’intime, tandis que ses romans déploient une langue ample et sensible, entre mémoire autobiographique et souffle romanesque.

Parmi ses ouvrages les plus notables figurent Les Années-lumière (Flammarion, 1967), Les Années Lula (Flammarion, 1968) et Le testament amoureux (Stock, 1981), tous réédités en poche aux éditions Philippe Rey. Mais aussi l’ambitieuse Traversée des Monts noirs (Stock, 1992), rééditée en mars 2025 chez Philippe Rey, et L’Origine du monde (Actes Sud, 2000).

