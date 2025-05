À Buenos Aires, la Cour suprême siégeait sur des documents nazis

Le vendredi 9 mai, au quatrième étage de la Cour suprême d'Argentine (Corte Suprema de Justicia de la Nación), le président de l'institution, Horacio Rosatti, s'était entouré d'Eliahu Hamra, président du comité des communautés juives en Argentine, Jonathan Karszenbaum, directeur du musée de l'Holocauste de la capitale, et de la chercheuse Marcia Ras, spécialiste des victimes argentines de l'Holocauste.

En présence de représentants de l'institution judiciaire et d'universitaires, les sept caisses retrouvées dans les archives de la Cour suprême ont été officiellement ouvertes. Elles renferment, d'après les premières informations partagées, des documents de propagande et des formulaires d'adhésion au parti nazi remontant à 1941.

L'état de conservation des pièces varie, mais les boites abriteraient également quelques photographies d'époque, indique l'AFP.

Les documents ont été saisis, précise l'agence de presse Prensa Latina, après l'inspection d'un navire japonais, le Nan-a-Maru, qui devait livrer les caisses à l'ambassade allemande de Buenos Aires, en provenance de Tokyo — le Japon était un allié du Troisième Reich. Déclarées comme des « effets personnels », les caisses furent néanmoins confisquées par les autorités, vu les volumes concernés.

Malgré une tentative de récupération par l'ambassade allemande, les pièces furent transférées dans les sous-sols de la Cour suprême, puis oubliées pendant huit décennies.

De nouvelles informations ?

Un inventaire complet de l'ensemble des pièces devrait apporter des indications plus précises quant à leur origine et leur usage prévu à l'époque. Ces opérations se dérouleront avec la participation du musée de l'Holocauste de la capitale et de plusieurs chercheurs.

Coïncidence du calendrier, l'Argentine a récemment déclassifié près de 2000 documents portant sur des responsables nazis et leurs activités dans le pays d'Amérique du Sud. Ce dernier était devenu le refuge de plusieurs hauts responsables du régime nazi, dont Josef Mengele, Adolf Eichmann, Josef Schwammberger et Eduard Roschmann, ou de ses alliés, comme le Croate Ante Pavelić. Le régime de Juan Perón, élu président en 1946, y voyait le moyen d'obtenir des informations militaires et stratégiques, pour se distinguer, diplomatiquement, des influences de l'URSS et des États-Unis.

Certains de ses responsables y vécurent une nouvelle vie, sans jamais être inquiétés, à l'instar de Josef Mengele, qui prit ensuite la direction du Paraguay et du Brésil. Adolf Eichmann, à l'inverse, fut traqué, démasqué et enlevé par des agents des services de renseignement israéliens. Exfiltré en Israël, il y fut jugé et condamné à mort en 1961.

Réclamée par le président argentin Javier Milei, la déclassification des documents facilite leur accès, auparavant réservé aux chercheurs se déplaçant aux Archives nationales. Les pièces ont été numérisées avant d'être mises en ligne, et sont accessibles à cette adresse. Articles de presse, rapports de services de sécurité, ou encore fichiers de la police argentine sont réunis en sept dossiers différents.

Ces documents portent sur les figures nazies suivantes : Martin Bormann, Adolf Eichmann, Josef Mengele, Walter Kutschmann, Rudolf Hess, Klaus Barbie, Eduard Roschmann, Josef Schwammberger, Ante Pavelić, ainsi qu'un certain « Bandrimer ».

Les archives déclassifiées étaient déjà connues des chercheurs et chercheuses, mais deviennent plus accessibles au grand public. Ariel Gelblung, directeur du Centre Simon Wiesenthal, s'est félicité de cette ouverture auprès d'El País : « Ces documents montrent comment la position de l'Argentine sur ce sujet, dans les années 1950, 1960 et 1970 a évolué après le retour de la démocratie, en 1983, quand tous les criminels de guerre identifiés ont été extradés. »

Photographie : la Cour suprême d'Argentine, à Buenos Aires (Harvey Barrison, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com