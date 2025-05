Line Renaud confie ses souvenirs aux Archives nationales et à la BnF

Les archives de Line Renaud et de son conjoint Louis Gasté, dit Loulou Gasté, compositeur décédé en 1995, forment un ensemble documentaire ponctuant une carrière nationale et internationale hors du commun. Ce fonds retrace la trajectoire d’une artiste complète et d’une femme profondément engagée, aussi bien sur les scènes de music-hall que dans les combats humanitaires.

Témoignage précieux de plusieurs décennies de culture populaire et d'engagement citoyen, il éclaire l’histoire de la chanson, du théâtre, de la télévision et du cinéma, en France comme à l’étranger. On y retrouve notamment une abondante correspondance — personnelle, artistique, politique — avec les grandes figures du monde culturel et institutionnel du second XXe siècle, mais aussi avec les anonymes auxquels Line Renaud n’a jamais cessé de répondre.

Ce fonds contient également des documents essentiels sur la lutte contre le sida, un combat que Line Renaud a mené dès 1985 avec la création de l’Association des artistes contre le Sida, puis, à partir de 1994, à travers le Sidaction dont elle est cofondatrice et vice-présidente. Lettres, photographies, documents militants, archives audiovisuelles : l'ensemble illustre l'ampleur de son investissement.

80 ans de culture française

Figure populaire du spectacle vivant et du cinéma, Line Renaud a commencé sa carrière en 1943. Depuis, elle a tourné dans 86 films et téléfilms, a publié 25 albums, ainsi que 114 singles. Elle a été à l'affiche de 12 pièces de théâtre, 3 revues et a écrit ou co-écrit 20 ouvrages, principalement autobiographiques. Le dernier, paru en février 2024 chez Robert Laffont et titré Merci la vie !, est « un recueil de pensées que j'ai à coeur de vous laisser en héritage ».

Les archives de Line Renaud rejoindront à la BnF les fonds d'autres figures centrales de l'histoire du spectacle vivant français. Parmi ces personnalités : Pierre Verry, acteur et mime, partenaire de Marcel Marceau ; Maria Casarès, comédienne emblématique du théâtre français, notamment à la Comédie-Française ; Edwige Feuillère, grande figure du théâtre et du cinéma français ; ou encore la chanteuse Edith Piaf, avec laquelle Line Renaud entretenait une relation de rivalité.

Crédits image : Line Renaud aux César 2018 par Georges Biard, CC BY-SA 4.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com