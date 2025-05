Cinéma et audiovisuel : les médiathèques entament une phase de mutation

Rachida Dati était en déplacement à Doha ce week-end. Les 19 et 20 avril, Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente de Qatar Museums, l'emmenait dans un tour des principaux centres culturels de l'émirat. L'occasion de signer six accords-cadres entre des établissements français et qataris, dont la Bibliothèque Nationale de France (BnF) et son homologue local.