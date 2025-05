La SGDL décerne un tout nouveau prix à Boualem Sansal

Avec ce prix, la SGDL réaffirme une de ses missions statutaires, qui est de « défendre la liberté de création et d’expression des auteurs de livres ». « Parce que ces deux libertés fondamentales sont aujourd'hui de plus en plus remises en cause à travers le monde, y compris dans certains pays démocratiques », ce prix a pour vocation d’affirmer le caractère inaliénable de ces droits et d’apporter un soutien visible aux autrices et auteurs menacés en raison de leurs écrits ou de leurs prises de position.

Pour sa première édition, en 2025, la SGDL décerne ce prix à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté arbitrairement et détenu par les autorités algériennes depuis le 16 novembre 2024.

À l’approche du sixième mois de son incarcération, la SGDL réaffirme son soutien total à Boualem Sansal et appelle les autorités françaises à mobiliser tous les moyens diplomatiques et juridiques nécessaires pour obtenir sa libération dans les plus brefs délais.

À travers ce prix, la SGDL exprime également sa solidarité envers toutes les autrices et tous les auteurs inquiétés, poursuivis ou emprisonnés en raison de leur engagement littéraire ou de leurs opinions.

« Liberté pour Boualem Sansal »

Depuis son arrestation, l'auteur franco-algérien est devenu une figure centrale de la défense de la liberté d'expression. Son sort fait l'objet d'une attention particulière de la part du milieu culturel et politique francophone. Que se soit au travers d'une soirée de soutien, d'un ouvrage collectif, d'un rassemblement politique, d'une résolution parlementaire ou de diverses tribunes, le visage de Boualem Sansal revient régulièrement dans l'actualité pour rappeler l'enfermement que subit l'écrivain.

Poursuivi en Algérie pour « atteinte à l’unité nationale », « outrage à corps constitué », « pratiques de nature à nuire à l’économie nationale », pour la détention de contenus — vidéos et publications — jugés menaçants pour « la sécurité et la stabilité du pays », ainsi que pour « intelligence avec l’ennemi », il a été condamné le 27 mars par le tribunal correctionnel de Dar El Beida à une peine de 5 années de prison ferme, assortie d'une amende de 500.000 dinars (environ 3500 €). L'auteur a fait appel de la décision.

