Aulnay-sous-Bois : dans un salon du livre, un fusil et des auteurs d'extrême droite

C’était censé être « une fête joyeuse de la culture, de la musique et des saveurs polonaises », comme l’annonçait l’association franco-polonaise Cosmopolite Village sur son compte Facebook. Pour la deuxième fois, cette dernière donnait rendez-vous à la diaspora polonaise dans cette ville de Seine–Saint-Denis. À un détail près : cette nouvelle édition a eu lieu une semaine avant le premier tour de l’élection présidentielle dans le pays d’Europe centrale.

Le 11 mai 2025, l’association s’est donc installée à la Ferme du Vieux Pays, propriété municipale située rue Jacques Duclos, du nom de l'ancien dirigeant du Parti communiste français, à Aulnay-sous-Bois. Sur place, de nombreux événements étaient annoncés : dégustations de plats et boissons traditionnels, festival de chanson polonaise, présentation de matériel militaire, mais aussi « salon du livre patriotique » vanté comme la rencontre de « dix auteurs éminents ».

Un « salon du livre patriotique » pointé du doigt

Parmi les têtes d’affiche de ce salon, Marcin Rola, fondateur de la chaîne en ligne wRealu24, un média classé à l’extrême droite, mais également Tomasz Sommer, rédacteur en chef du magazine hebdomadaire Najwyższy Czas ! [Il est grand temps ! en français, NDLR], aussi associé à l’extrême droite.

Une programmation qui n’est pas passée inaperçue. Le 9 mai 2025, le politologue spécialiste de l’extrême droite Jean-Yves Camus publiait un article dans Charlie Hebdo. Il alertait sur ce « meeting à Aulnay-sous-Bois », organisé « dans l’espoir de mobiliser la communauté polonaise d’Île-de-France », avec « plusieurs figures sulfureuses de ce que la droite polonaise compte de pire ».

Une arme, et un message à Charlie Hebdo

Quelques jours plus tard, Marcin Rola postait sur Facebook une photographie, supprimée depuis, le montrant tenant ce qui semble être un fusil, qu'il affirme être factice, entre les mains. La publication s’accompagnait d’un message faisant l’éloge d’un événement « non censuré », par opposition à ceux annulés à Vienne en 2023 et à Cologne quelques mois auparavant. La légende se conclut par trois mots adressés à Charlie Hebdo : « Embrasse mon cul ! », rapporte Le Parisien.

Le même jour, un rédacteur du blog MonAulnay.com publiait un article montrant, clichés à l’appui, Jerzy Robert Nowak et Marcin Rola devant leur stand de livre, coiffés de casquettes « Make Poland Great Again » — une référence au slogan de campagne inventé par Ronald Reagan et popularisé par Donald Trump.

Toujours selon le blog, l’une des organisatrices aurait sollicité l’intervention de la police municipale afin d’obtenir le départ de certains participants. Elle affirme avoir obtenu, au moins partiellement, gain de cause : deux personnalités identifiées comme l’essayiste Stanisław Michalkiewicz et l’ancien candidat d’extrême droite Tomasz Sommer auraient quitté les lieux. D’après ses déclarations, les autres intervenants auraient brandi leur carte de presse pour justifier leur présence et rester sur place.

« L’extrême-droite n’a pas sa place à Aulnay »

La médiatisation des faits a provoqué de vives réactions de la part des politiques du territoire. Dans un communiqué de presse, le Parti communiste français d’Aulnay-sous-Bois déplore : « Notre ville [...] a servi de tribune à la haine, là où d’autres, à l’image de Vienne, ont su dire non ». Ils ajoutent : « L’extrême droite et ses messages de haine et de division n’ont pas leur place à Aulnay. »

Le parti socialiste de la commune a, quant à lui, demandé au maire, Bruno Beschizza (LR), « de s’expliquer sur les conditions ayant permis la tenue de cet événement et de garantir qu’aucun bâtiment municipal ne soit à l’avenir utilisé pour des manifestations contraires aux valeurs républicaines ».

De son côté, la députée de la 10ᵉ circonscription, Nadège Abomangoli, a adressé une lettre ouverte au préfet de la Seine–Saint-Denis, au préfet de police de Paris et au procureur de la République, dans laquelle elle dénonce un « trouble à l’ordre public » lié à la photographie diffusée par Marcin Rola. Elle y réclame « des explications autant que des mesures de protection comme l’interdiction territoire national pour cet individu. »

La Ville n’a « aucun pouvoir de refus »

D’après le bog MonAulnay.com, la réponse du maire s’est fait entendre par la voix de son 2e adjoint, Frank Cannarozzo. Ces derniers rendaient public un communiqué dans lequel ils affirment : « Non la Ville ne soutient pas un hypothétique rassemblement de l’extrême droite polonaise ».

« L’extrême gauche a cru bon de relayer des propagandes de l’extrême droite polonaise qui annonçait sa présence à cette manifestation sans but politique, motivée par des élections en Pologne le 18 mai prochain. L’extrême gauche a cru bon faire croire que la Ville soutenait ces personnalités politiques et leurs engagements. Il n’en est rien bien évidemment comme pour toutes les élections étrangères d’ailleurs », soulignent-ils.

Ils ont ensuite rappelé que la ville n’avait « aucun pouvoir pour refuser l’expression libre des associations quelques soient leurs opinions », et qu’il « est donc mensonger d’affirmer à de multiples reprises la complicité de la Ville ».

« Cosmopolite Village n’est pas une tribune de haine »

L’association Cosmopolite Village, pour sa part, se déclare « profondément offensées par ces propos injustes ». Dans un communiqué de presse, ses représentants ont mis en cause l’article publié par Charlie Hebdo, dont ils ont exigé le retrait, affirmant que « Cosmopolite Village n’est pas une tribune de haine — bien au contraire ».

Ils ajoutent : « Ce texte, truffé de préjugés, d’insinuations et de raccourcis dangereux, ne se contente pas d’attaquer injustement l’événement — il salit également les organisateurs, des personnes qui, depuis des années, œuvrent pour l’intégration, la liberté d’expression et le pluralisme d’idées au sein de la communauté polonaise en France ». Ils déplorent par ailleurs qu’aucun journaliste n’ait, selon eux, pris contact avec les organisateurs de la manifestation.

Contactées, la mairie d'Aulnay-sous-Bois et l'association Cosmopolite Village n'ont pas encore répondu à nos questions. Des mises à jour seront apportées à cet article, en cas de réponses.

Crédits image : Chabe01, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com