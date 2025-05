Des agents de la BnF en grève : “Toute la fonction publique a peur

Plusieurs organisations syndicales (CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA) ont appelé les agents de la fonction publique à la grève, ce mardi 13 mai, afin de protester contre plusieurs mesures récentes portant sur les arrêts de travail, mais aussi exprimer une colère vis-à-vis de l'austérité budgétaire et des conditions de travail dans plusieurs secteurs, dont l'éducation, la santé ou la culture.

Du côté de la Bibliothèque nationale de France, la mobilisation, ce mardi 13 mai au matin, s'inscrit dans un mouvement plus global, qui a démarré il y a quelques semaines contre « la précarisation croissante des missions et métiers » des agents et agentes de l'établissement patrimonial.

Le piquet de grève de la matinée accueille les prises de parole de plusieurs intervenants, dont « un doctorant, des collègues du Mobilier national, de l'Institut national d'histoire de l'art... Nous rejoindrons ensuite la manifestation générale, qui part de Bercy », nous indique une représentante de la CGT-BnF.

Tous et toutes partagent une certaine inquiétude à l'écoute du discours austéritaire qui se diffuse au sein du gouvernement. Après les coupes du budget 2025, de nouvelles réductions des dépenses publiques se profilent déjà pour le projet de loi de finances 2026 : mi-avril, Éric Lombard, ministre de l'Économie, annonçait un « effort supplémentaire de 40 milliards € ».

Dans ces arbitrages, certains secteurs s'en tirent moins bien que d'autres, dont la culture. « On sait bien qu'il s'agit d'un domaine parmi les plus touchés lorsqu'il y a des économies à faire. D'une manière générale, toute la fonction publique a peur, avec d'autres secteurs visés par les coupes budgétaires, comme la santé ou l'éducation », poursuit la représentante de la CGT-BnF.

Mobilisation au long cours

Depuis quelques semaines, une partie du personnel de la BnF débraye régulièrement, en revendiquant de meilleures conditions de travail pour les vacataires de l'établissement. « Nous avons obtenu quelques avancées suite à la dernière réunion de négociation, le 5 mai dernier, avec la possibilité d'augmenter les quotités horaires mensuelles des contractuels, en repassant à 110 heures, contre 60 à 80 heures depuis 2022 », nous indique la CGT-BnF.

La mobilisation se poursuit avec d'autres revendications en tête, notamment pour le recrutement des vacataires en contrats à durée indéterminée (CDI) plutôt qu'en CDD d’un an renouvelable une seule fois. « Cela serait plus sécurisant pour ces vacataires, en apportant des avantages non négligeables, notamment pour la recherche d'un logement. Pour les titulaires, cela signifierait aussi un peu plus de stabilité, et un CDI n'empêcherait pas les vacataires de quitter leur emploi si telle est leur volonté. » La direction de la BnF avait répondu, dans nos colonnes, aux revendications du personnel.

Autre point des négociations, le congé hormonal, qui instituerait des « jours d’absence sans justification pour toutes les femmes au long de leur carrière, en prenant en compte les règles douloureuses, mais aussi la ménopause », nous explique-t-on. Si l'installation de distributeurs de protections périodiques a été obtenue — les équipements ne sont toutefois pas encore en place, selon nos informations —, le principe du congé hormonal a essuyé plusieurs refus.

L'intersyndicale CGT, FSU et Sud s'inquiète enfin des suppressions de postes, avec un plafond d'emplois qui diminue régulièrement, pour l'établissement patrimonial — de 2212 à 2202 équivalents temps plein travaillé (EPTP) entre 2024 et 2025.

À LIRE - Toulouse : l'agression à la médiathèque, effet de “politiques austéritaires” ?

Le récent renouvellement de l'équipe de direction de la Bibliothèque nationale de France — arrivée de Philippe Lonné à la direction générale, de Victor Harlé à la direction de l'administration et du personnel — aurait ralenti les négociations, alors que l'établissement recherche encore un directeur délégué chargé des ressources humaines — la personne qui assurait l'intérim est en arrêt maladie.

Les syndicats attendent à présent le prochain conseil social d’administration (CSA) du ministère de la Culture, en espérant y croiser Rachida Dati, qui ne serait pas une habituée de ce type d'instance. L'occasion de l'interroger sur les niveaux d'emploi et le budget de la BnF, mais aussi sur les crédits de son ministère, récemment amputés de 114 millions €. La CGT Culture a effectué un travail de comptabilité qui conclut à un budget ministériel « en baisse », à l'encontre du discours déroulé par la ministre de la Culture elle-même.

Photographie : Ce mardi 13 mai, à la Bibliothèque nationale de France (DR)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com