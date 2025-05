Un empire de curiosités : l’héritage oublié de Rodolphe II

Petit-fils de Charles Quint, Rodolphe II est sans doute davantage connu grâce au portrait vitaminé qu’en fit Arcimboldo qu’en raison de ses nombreuses couronnes, notamment celle du Saint-Empire romain germanique, qu’il porta du 12 octobre 1576 au 20 janvier 1612.

Ayant fait de Prague sa capitale, il parvint à la faire basculer du Moyen Âge vers une Renaissance flamboyante. Peu doué pour la politique, il était en revanche un naturaliste passionné et un collectionneur quasi obsessionnel — certains historiens ont même évoqué une possible instabilité mentale. Mais sa frénésie collectionneuse relevait avant tout d’un profond désir de savoir et de compréhension.

Par son goût et sa curiosité, Rodolphe devint l’un des plus grands mécènes de son temps, attirant à sa cour les plus grands artistes. Ceux-ci ne se faisaient guère prier, sachant qu’« être attaché à la Cour de Rodolphe signifiait toucher une rente mensuelle, comme les gentilshommes de la Chambre, et être payé en plus pour les œuvres réalisées ». De plus, à une époque où les non-catholiques étaient inquiétés, Rodolphe « prônait alors une tolérance confessionnelle et idéologique, où purent éclore ou se confronter des concepts nouveaux ».

Ce courant naturaliste embrassait aussi bien l’astronomie, l’astrologie, que l’alchimie, et rassemblait peintres, sculpteurs, graveurs, orfèvres et savants autour du « grand œuvre » de Rodolphe II : sa kunstkammer, ou chambre des merveilles. Malheureusement, ces trésors — tableaux, objets et autres merveilles — furent en grande partie dispersés ou détruits durant la guerre de Trente Ans, puis lors du pillage de Prague par les Suédois en 1648.

« Les objets étaient choisis par leur capacité à intéresser l’intellect par un passage progressif de l’émerveillement à la curiosité et à l’investigation. » C’est le cas, par exemple, de ce compendium astronomique, habituellement conservé à l’Observatoire de Paris, qui permettait « à la fois d’effectuer un relevé topographique, de mesurer des distances, de déterminer le temps et de dresser des horoscopes » — un instrument aussi polyvalent que nos smartphones, en somme.

Rodolphe II, animé par le désir de comprendre le monde, fit répertorier un maximum d’espèces vivantes, animales ou végétales, ainsi que des minéraux et des fossiles. S’il n’ouvrait pas sa collection à tous, les artistes et les savants y accédaient bien plus facilement que les courtisans, afin de les aider dans leurs recherches et de définir ce qui faisait encore partie des sciences occultes.

Le catalogue de l’exposition explique d’ailleurs très bien qu’il ne faut pas entendre les « sciences occultes » au sens qu’on leur donne aujourd’hui : il s’agissait de ce qui demeurait encore caché, à découvrir, à comprendre, à décoder.

L’astrologie, par exemple, faisait largement consensus, même si sa fiabilité était sujette à débat. De même, la « chimie et alchimie ne se confondent pas, mais se superposent largement, dans un vaste spectre qui commence avec les chimistes théoriciens et s’achèvent avec les escrocs faiseurs de prodiges », lesquels avaient tout intérêt à ne pas trop s’aventurer dans les couloirs du palais s’ils tenaient à leur liberté — voire à leur vie.

Car si l’Empereur croyait à certains pouvoirs mystérieux, comme ceux attribués aux pierres, il restait avant tout un homme d’étude, entouré d’esprits du même acabit.

Nombre de penseurs de son entourage partageaient l’idée que « la connaissance pouvait apporter un réel pouvoir ». Phrase à méditer selon chacun, mais à laquelle, pour ma part, j’adhère pleinement.

Ce catalogue d’exposition viendra donc magnifiquement compléter votre visite — ou tout simplement vous la faire apprécier, même à distance de Paris.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com