Quelle direction pour l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ?

Créée en 1994, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur « recense et localise les fonds documentaires des bibliothèques de l’enseignement supérieur dans le but de faciliter l’accès aux catalogues bibliographiques, aux bases de données ainsi qu'aux documents », selon son décret de création.

Elle fournit notamment des métadonnées et aux établissements d'enseignement supérieur et les accompagne avec des outils pour signaler et administrer les ressources documentaires disponibles dans leurs bibliothèques. Opératrice de l'État, l'ABES inscrit son action dans le cadre d'une contractualisation pluriannuelle avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les candidats et candidates devront, précise le ministère de l'Enseignement supérieur, disposer d'une bonne connaissance du monde des bibliothèques et du domaine de l'information scientifique, être ouvert au travail collaboratif avec d'autres acteurs de la recherche et de la gestion bibliographique (Inist-CNRS, BnF, Couperin...) et participer à l'animation de réseaux nationaux et internationaux.

Par ailleurs, une expérience et des qualités de gestion et de pilotage sont attendues, puisque l'Abes « emploie plus de 70 agents, informaticiens, bibliothécaires et administratifs ». Le ministère précise que le directeur ou la directrice devra « accompagner la structure et les personnels [...] [e]n vue d'une convergence fonctionnelle entre les opérateurs du numérique de l'enseignement supérieur ».

Une menace existentielle ?

En avril dernier, l'agence a fait l'objet de deux amendements similaires, déposés par la députée Anne-Laure Blin (Maine-et-Loire, Droite Républicaine), suggérant sa suppression dans le cadre des discussions concernant le Projet de loi de simplification de la vie économique. La députée appelait de ses vœux un rapport « sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur », lequel aurait été remis par le gouvernement au Parlement.

La députée et les collègues de son groupe assuraient que le « coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels ». Dans cette présentation, la députée allait bien au-delà du budget principal de l'établissement, de 5 millions € en 2023, en prenant visiblement en compte une partie des montants investis pour assurer le portage financier des acquisitions et abonnements mutualisés aux ressources électroniques, pour un total de 53 millions € la même année, d'après le rapport d'activités correspondant. Cette dépense bénéficie toutefois à l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Plusieurs syndicats ont dénoncé la remise en cause de l'existence de l'Abes par les députés de droite, notamment le syndicat Force ouvrière de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (FO-ESR) et le syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES-UNSA).

Nicolas Morin, actuel directeur de l'Abes, nous avait indiqué, au moment des discussions sur ces amendements — tous deux rejetés —, qu'il « ne souhait[ait] pas commenter l'amendement déposé par Mme la députée Blin à propos de l'Abes ». Conservateur général des bibliothèques, Nicolas Morin était directeur adjoint du Grand équipement documentaire du Campus Condorcet au moment de sa nomination, en 2022.

