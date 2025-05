La guerre qui oppose depuis trois ans l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (RSF) fait de plus en plus jour aux menaces qu’elle fait peser sur les libertés, les besoins humanitaires fondamentaux et la sécurité des civils. Depuis le premier coup de feu, des agendas tant externes qu’internes ont placé la Confrérie musulmane—active aux côtés de l’armée—au centre du conflit. La Confrérie est connue pour son hostilité aux libertés et à la vie intellectuelle, ainsi que pour son radicalisme.

Lorsque la guerre a éclaté, la Confrérie musulmane au Soudan a déclaré ennemie l’alliance civile « Liberté et Changement » et annoncé qu’elle combattait, aux côtés de l’armée, les RSF. Elle a même créé, en parallèle de l’armée, une unité fantôme dénommée « le Bataillon Al-Bara ibn Malik ». De nombreux Soudanais accusent ce mouvement islamiste de chercher à prendre le contrôle de l’armée pour en faire une « armée de l’organisation » : des milliers d’officiers professionnels ont ainsi été forcés à la retraite pour être remplacés par des frères musulmans.

Poursuivre la guerre comme outil d’exploitation

Selon les principaux penseurs du pays, l’échec de toutes les médiations internationales a marqué le début du conflit : notamment le refus du général Abdelfattah al-Burhan, chef d’état-major, de siéger à une table de dialogue. Les observateurs imputent cette intransigeance à l’influence de la Confrérie sur le commandement militaire soudanais.

Le politicien Khalid Omar Yusuf estime que le principal obstacle à la paix est « le Parti nationaliste du Congrès (la Confrérie au Soudan), renversé par le peuple en 2019 ; il a usé de tous les moyens pour saboter la transition, attiser et prolonger la guerre, en tirer profit et retrouver le pouvoir. Il faut le combattre et l’empêcher d’allonger davantage la tragédie des Soudanais. »

Des bataillons aux idées extrémistes

Plusieurs bataillons radicaux liés à la Confrérie combattent aux côtés de l’armée et ont commis des violations qualifiées de crimes de guerre par des ONG. Parmi eux, le Bataillon Al-Bara ibn Malik, constitué d’anciens combattants extrémistes : la milice « Dabbabin », tristement célèbre pendant la guerre au Soudan du Sud, et le groupe « Tayarīn », actif dans l’est du pays.

Le journaliste Ayman Samir écrit : « Comme la milice de la Confrérie a massacré des milliers de civils au Darfour, aujourd’hui elle se vante de ces crimes via ses médias, en particulier le ‘Bataillon Al-Bara ibn Malik’, qui s’est transformé en corps d’armée en avril dernier, composé essentiellement de jeunes de la Confrérie issus des universités et institutions. »

Il ajoute que, après la chute de la Confrérie en 2019, ce bataillon a reçu des pouvoirs dépassant ceux de l’armée, devenant de fait l’armée soudanaise. Bien que son influence ait décliné jusqu’à avril 2023, il a refait surface plus violent lors des manifestations de la « Marche verte », sabotant la construction d’un État civil et d’une transition respectant la loi.

Ceux qui ont déclenché la guerre

Plusieurs médias rapportent que c’est la Confrérie qui a tiré le premier coup de feu, après avoir longtemps incité le général al-Burhan. Le colonel Mustafa Mohammed Osman a déclaré que la Confrérie avait lancé la guerre pour reconquérir le pouvoir et punir le peuple soudanais d’avoir renversé l’ancien régime. Il a précisé que la manœuvre initiale, en avril 2023, avait eu lieu sans plan militaire clair, sans coordination ni information des officiers, et provenait des « Kizan » (leurs fidèles de l’ancien régime) utilisant l’armée comme monture.

Le journaliste Ali Ahmed confirme : « Les ‘Kizan’—que Dieu maudisse—ont déclenché cette guerre de l’intérieur de l’état-major, usant de l’armée pour atteindre leurs fins et s’attaquer au peuple. »

