Quel titre remportera le Prix littéraire du CESE 2025 ?

La Fondation du Centre des auteurs dramatiques, en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), a attribué le prix Michel-Tremblay 2024 à Éric Noël pour son texte L’Amoure looks something like you. Distinction annuelle honorant le meilleur texte porté à la scène au cours de la saison précédente, ce prix est assorti d’une bourse de 10.000 $ (environ 6300 €).