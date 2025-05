"Un miracle ?" : ces biographies sur le pape Léon XIV... qui n’en sont pas

« Il y a une course à la publication du premier ouvrage sur le pape », nous confie Marc Leboucher, directeur littéraire des éditions catholiques Salvator. Et elle est déjà entamée avec, en tête de peloton, les nombreuses autoéditions vendues sur Amazon. 6 jours seulement après l’élection du pape Léon XIV, elles étaient déjà au nombre de 13, sorties en différentes langues.

Toutes ont été publiées après que le monde ait appris le nom du nouveau pontife. Les plus rapides les ont rendues publiques le 8, le 10 mai, ou, plus étonnant... Le 7 mai. Soit un jour avant même que les cardinaux décisionnaires n’aient fait leur choix. « C’est matériellement impossible d’avoir su avant vendredi quel serait le nouveau pape. Ces ouvrages ont été "écrits" durant le week-end. C’est un vrai miracle ! », ironise Jean-Louis Giard, directeur éditorial de Saint-Léger éditions.

L’IA a-t-elle remplacé l’humain ?

La plupart ne sont constituées que d’une cinquantaine de pages. Un format court, « qui permet d’être généré de façon automatique par une IA », atteste quant à lui Jean-Charles Cointot, auteur de plusieurs ouvrages sur l’IA, dont Conversation avec une IA (Les acteurs du savoir).

En parcourant les premières lignes de ces ouvrages et leurs sommaires, le lecteur s’aperçoit qu’ils balayent similairement les premiers éléments biographiques divulgués par les médias. Son enfance et ses missions au Pérou, son appartenance à l’ordre de Saint-Augustin, ses nominations au sein de la Curie romaine ou encore les défis qui l’attendent au sein de l’Église.

Une vérité historique mise en doute

Des livres truffés d’erreurs et d’incohérences. L’un d’eux, supprimé depuis, a par exemple « été entièrement rédigé au passé composé, comme si le pontificat était passé », souligne Jean-Louis Giard. En poursuivant les recherches, ActuaLitté est tombé sur l’avant-propos de Robert Prevost — Pope Leon XIV, de Joanna Mazurek, également supprimé depuis.

Il y est noté : « Bien que ce livre s’appuie sur des faits historiques, des archives publiques et des événements vérifiés de la vie et de la carrière diplomatique de la personne concernée, toutes les citations qu’il contient ne sont pas authentiques ».

Plus loin, le lecteur apprend même que « dans certains cas, des citations ont été créées afin de servir la structure et le ton de l’ouvrage [...] ». Surprenant pour une biographie sur un pape ouvertement critique envers l’IA...

En coulisse, le travail commence...

Quelle légitimité accorder à de tels contenus ? Si Amazon a décidé de retirer ces ouvrages, les jugeant « non conformes » à ses règles relatives au contenu, il n’est pas question ici d’une dissimulation quant à l’usage, ou non, de l’intelligence artificielle.

Pour rappel, la plateforme n’impose pas aux auteurs de signaler explicitement aux lecteurs qu’un ouvrage publié via Kindle Direct Publishing (KDP) a été entièrement ou partiellement généré à l’aide d’une IA. Mais ces productions suscitent une réserve chez les éditeurs spécialisés, qui, en coulisses, s’activent eux aussi pour suivre le rythme.

À l’image de Marc Leboucher, dont la maison d’édition a publié, de façon plus traditionnelle, la première biographie française : Léon XIV – L’apôtre de la paix, par le rédacteur en chef de Famille chrétienne et spécialiste du catholicisme contemporain Samuel Pruvot.

« J’ai rencontré le pape »

« Il y a eu un travail d’anticipation », nous confie-t-il. L’auteur et son éditeur ont ainsi étudié en amont tous les défis qui attendent le nouveau pape au sein de l'Église, pour en faire état dans l’ouvrage. « On avait aussi accès à une grande documentation sur les différents candidats possibles. »

Le reste a été un travail de reportage. La maison avait, en effet, dépêché une équipe à Rome pour s’assurer une place en première loge au moment de l’élection. « Nous avons discuté avec des informateurs, des gens qui ont travaillé avec le pape. Et par le plus grand des hasards, j’ai même rencontré le pape, c’était inattendu et bienvenu. »

Une logistique anticipée

Au prix de quelques nuits blanches, l’ouvrage est bien apparu sur les étals des librairies le 14 mai 2025, soit 6 jours après l’élection de Léon XIV. Le 28, ce sera au tour des éditions Mame de publier Léon XIV, La paix soit avec vous tous !, de l’auteur Benjamin Rosier.

Eux aussi se sont privés de sommeil pour respecter dans la course, et assurent avoir pris les dispositions nécessaires pour répondre aux délais serrés. « On a anticipé la commande de papier, et géré la logistique en amont », détaille Genevieve De Saint-Pern, responsable communication. « Il faut aller très vite en écriture, et en correction, mais c’est notre rôle de maison d’édition spécialisée de compter parmi les premiers ». Le tout, garanti 100 % sans intelligence artificielle.

Crédits image : Edgar Beltrán, The Pillar, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com