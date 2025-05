Pour le Festival de Cannes, La Grande Librairie fait son cinéma

Cette semaine, deux libraires présenteront les finalistes français du fameux Prix des Libraires dont c’est la 70e édition cette année. Cinq sont encore en lice et le nom du vainqueur sera dévoilé le jour de l’émission.

La comédie épouse la littérature

Sociétaire de la Comédie-Française, cinéaste et comédien multi-primé, il ne manquait que l’écriture à Guillaume Gallienne… C’est chose faite, avec Le buveur de brume (Stock), récit intime et parfois douloureux d’une étrange nuit passée dans un musée géorgien où se trouve le portrait de son arrière-grand-mère. L’occasion de se confronter à ses fantômes et de revisiter sa propre histoire…

Lui aussi fait ses premiers pas en littérature. L’acteur de Yannick et Chien de la casse, Raphaël Quenard, a choisi la fiction avec Clamser à Tataouine (Flammarion). Un premier roman inclassable, plein d’humour noir qui raconte l’épopée macabre d’un sociopathe gouailleur bien décidé à s’en aller assassiner un membre de chaque classe sociale de notre société.

L'Amérique sous toutes les coutures

Dans une deuxième partie, on parlera des États-Unis avec la journaliste et écrivaine Judith Perrignon. Dans L’autre Amérique (Grasset), elle dresse le portrait passionnant d’un homme qui fut sans doute le plus grand défenseur des droits sociaux américains : le président Franklin D. Roosevelt. Des pages qui tendent un miroir saisissant à notre époque et révèlent l’autre visage d’une Amérique peut-être perdue.

Pour Philippe Claudel, c’est sûr : l’avenir des États-Unis s’annonce pour le moins… inquiétant ! Dans son nouveau roman Wanted (Stock), l’écrivain et réalisateur, président du Prix Goncourt, propose une dystopie burlesque où l’avenir du monde se règle comme à l’époque du Far West. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Un auteur aussi célèbre qu'engagé

Qu’en pensera Armistead Maupin ? Figure tutélaire de la littérature outre-Atlantique depuis plus de 50 ans, l’auteur des Chroniques de San Francisco donne rendez-vous à ses personnages légendaires au fin fond de l’Angleterre dans Mona et son manoir (Éditions de l’Olivier). Il nous parlera de son regard sur l’Amérique d’aujourd’hui, de ses défis d’écrivain et du pouvoir de l’amour.

Armistead Maupin, par La Grande Librairie

Enfin, Agnès Desarthe fera découvrir à une classe de 5e du collège Bobée à Yvetot le génial roman Le passeur, de Lois Lowry, autrice américaine dont elle a traduit une partie de l'œuvre.

