Donald Trump renverse le Bureau du Copyright

En poste depuis le mois d'octobre 2020, Shira Perlmutter, nommée directrice du Bureau du Copyright par Carla Hayden, la directrice de la Bibliothèque du Congrès, aura subi, comme cette dernière, un limogeage en règle par Donald Trump.

D'une manière aussi brutale qu'inhabituelle, selon la tradition administrative, le président des États-Unis a congédié les deux directrices par de brefs messages, indique Politico.

Les décisions de la Maison-Blanche répondent à un message diffusé il y a quelques jours par le président de l'American Accountability Foundation, Tom Jones. Ce groupe de réflexion conservateur véhicule l'idée selon laquelle l'administration américaine serait un « État profond », dont les agents lutteraient contre le peuple américain, et malgré les votes de celui-ci.

« Le président et son équipe ont réalisé un incroyable travail, nécessaire depuis longtemps, de purge du gouvernement fédéral des libéraux de l'État profond. À présent, il est temps de montrer la sortie à Carla Hayden et Shira Perlmutter et de faire passer l'Amérique d'abord en matière de régulation de la propriété intellectuelle », assurait Jones dans un message relayé par le Daily Mail.

Fondé en 1870, encadré et formalisé en 1897, le United States Copyright Office reste aujourd'hui encore rattaché à la Bibliothèque du Congrès. Sa principale fonction est d'attribuer les copyright sur les œuvres américaines, reconnaissant ainsi leurs créateurs et titulaires de droits. Il produit également de nombreux travaux et rapports sur des questions relatives au droit d'auteur, afin d'assister les législateurs et responsables politiques sur certains sujets.

L'IA dans la balance ?

Ces dernières années, le Bureau du Copyright s'était exprimé à plusieurs reprises sur des questions liées à l'intelligence artificielle et au droit d'auteur, rappelant par exemple que seule la création d'un humain pouvait prétendre à une protection par le copyright. D'ailleurs, l'institution avait publié, le 9 mai, veille du limogeage de Perlmutter, un rapport consacré à la vaste question du fair use et de l'entrainement des intelligences artificielles avec des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans ce document, le Copyright Office avançait des arguments contraires à la position adoptée par une grande majorité de développeurs de larges modèles de langage. Plusieurs sociétés, dont OpenAI ou Meta, assurent en effet que l'utilisation d'œuvres couvertes par le copyright pour « entrainer » des IA relève du fair use, un concept juridique qui autorise le contournement du droit d'auteur pour des usages bien précis...

De ce point de vue, l'intervention de Donald Trump et le départ de Shira Perlmutter pourraient s'inscrire dans une volonté de réorienter les analyses du Copyright Office, en y injectant un peu plus de libéralisme et de tolérance vis-à-vis des usages technologiques.

« Le limogeage de Shira Perlmutter par Donald Trump est un abus de pouvoir éhonté, sans précédent et sans fondement juridique. Ce n'est sans doute pas une coïncidence s'il a pris cette décision moins d'un jour après qu'elle ait refusé d'approuver les efforts d'Elon Musk pour exploiter des tonnes d'œuvres protégées par le droit d'auteur afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle », a dénoncé Joe Morelle, représentant démocrate et membre du comité chargé de l'administration de la Chambre des représentants.

Photographie : Shira Perlmutter, directrice du Bureau du Copyright américain, en 2019 (United States Mission Geneva, CC BY-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com