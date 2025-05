Un atelier d’écriture à ciel ouvert, en plein Paris

Le vendredi 6 juin, la rue Dante deviendra un terrain d’expérimentation littéraire. Dès 10 heures du matin, tables et chaises s’aligneront devant l’école Les Mots, pour transformer cet espace public en atelier d’écriture en libre accès. Des consignes seront mises à disposition des participants pour stimuler l’imagination, qu’ils soient écrivains du dimanche ou simples curieux de passage dans le quartier.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription, ce rendez-vous permettra aux lectrices et lecteurs d’écrire quelques lignes, ou se lancer dans un texte plus ambitieux, guidés par des consignes mises à disposition toute la journée. L’écrivaine Laure Manel, autrice de Ce que disent les silences (Michel Lafon, 2023) ou encore Cinq coeurs en sursis (Michel Lafon, 2024) clôturera cette journée placée sous le signe de la littérature.

Avec Élise Nebout, cofondatrice de l’école Les Mots, elle donnera une consigne d’écriture en direct. Cet événement laissera 20 minutes aux volontaires pour rédiger un court texte. L’autrice prendra ensuite la parole pour lire et commenter quelques-uns des écrits en public.

La littérature en bas de chez soi

Organisé dans le cadre du festival Quartier du Livre, cet atelier s’inscrit dans une programmation plus large, pensée pour faire vivre la littérature dans le 5e arrondissement. Depuis 2015, et en partenariat avec la Mairie du 5e, le festival « a pour vocation de soutenir le livre et l’écrit », peut-on lire sur leur site internet.

Du 3 au 11 juin 2025, plus de 200 rendez-vous gratuits auront lieu dans une centaine de lieux du Quartier latin : librairies, bibliothèques, musées, universités, théâtres, cinémas, jardins, lieux de culte ou places publiques. Cette nouvelle édition invite à réfléchir collectivement à la question : « Où va le monde ? », et rassemblera des artistes, des lecteurs, et les habitants .

