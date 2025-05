En guerre contre ses pulsions sexuelles

Une vie plus saine, voilà ce à quoi Lily aspire. À mesure qu’elle s’efforce de se rapprocher de sa famille – qui ignore tout de son addiction –, de nouveaux obstacles surgissent. Passer du temps avec Daisy, sa plus jeune sœur, lui permet de découvrir une facette d’elle que Lily n’aurait jamais imaginée, ainsi qu’un lien troublant entre cette dernière et Ryke Meadows.

Alors que la relation de Lo et Lily vacille dangereusement, il va leur falloir trouver un moyen de rester ensemble malgré la distance. Mais l’impossibilité de se toucher constitue l’une des épreuves les plus difficiles du chemin de Lily vers la guérison...

Les éditions Verso nous en proposent les premières pages en avant-première :

Autrices best-seller du New York Times, Krista et Becca Ritchie sont jumelles – l'une nerd et l'autre geek – et partagent une passion commune pour l'écriture. Elles combinent leurs pouvoirs mentaux depuis l'enfance et n'ont jamais arrêté de raconter des histoires depuis. Elles adorent les super-héros, les personnages avec des failles et l'amour entre deux âmes sœurs.

Traduit par Charlotte Delloye.

Parution le 13 juin 2025.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com