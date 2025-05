En Mayenne, une bibliothèque personnelle pour chaque enfant

La lecture est une activité enrichissante qui offre bien plus que du simple divertissement. Elle stimule l’esprit, enrichit le vocabulaire et permet d’explorer des mondes différents. Cependant, peu de gens réalisent que la lecture est aussi un outil puissant qui joue un rôle crucial dans l’amélioration de la concentration. Pour mieux comprendre, découvrez ici les raisons qui font de la lecture un allié précieux pour apprendre à rester attentif et concentré.