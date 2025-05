Quels financements pour la promotion des langues régionales ?

Quelles sont les avancées constatées et quelles inégalités subsistent encore entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel ? L’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication publie sa treizième édition annuelle, livrant un état des lieux précis des évolutions et des écarts persistants dans ce domaine, notamment dans le domaine du livre.